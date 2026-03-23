Земля втратила баланс: дослідники зробили загрозливе попередження

Дисбаланс призводить до нагрівання океанів, атмосфери та крижаних регіонів планети.

Подальше спалювання викопного палива утримує тепло в атмосфері, океанах і на суходолі Землі – замість того, щоб воно відбивалося назад у космос, що призвело до втрати балансу, який утримує на планеті стабільний клімат. Як пише The New York Times, таких висновків дійшли автори нового звіту.

Земля втратила баланс - саме таке головне послання доповіді Організації Об’єднаних Націй, де аналізується, яка частка сонячної енергії поглинається планетою, а яка – відбивається назад у космос.

Дослідники встановили, що різниця між поглиненою та відбитою енергією є найбільшою з моменту початку вимірювань у 1960 році. Це означає, що дедалі більше тепла Сонця залишається на Землі. За даними звіту "Стан глобального клімату" Всесвітньої метеорологічної організації, цей дисбаланс призводить до нагрівання океанів, атмосфери та крижаних регіонів планети.

Науковець з Національного центру атмосферних досліджень Великої Британії Ашкай Деорас порівняв ситуацію із закритою кімнатою, що нагрівається.

"Якщо відкрити вікно, гаряче повітря природно виходить назовні. Але зараз через парникові гази тепло просто накопичується. Планета не має змоги охолонути", – пояснив він.

У попередніх звітах ООН фіксувалися зміни окремих показників – температури поверхні, тепла океанів, танення льодовиків і підвищення рівня моря. Натомість цьогоріч автори зосередилися на глобальному масштабі змін.

"Енергетичний дисбаланс дає повну картину", – зазначила одна з авторок звіту Каріна фон Шукман з Меркатор Оушен Інтернешнл (Mercator Ocean International).

У стабільному кліматі кількість енергії, що надходить від Сонця, приблизно дорівнює тій, що відбивається назад у космос. Однак нині викиди парникових газів – вуглекислого газу, метану та закису азоту – досягли найвищого рівня щонайменше за 800 тисяч років і порушили цю рівновагу, пояснюють дослідники.

Останні 11 років стали найтеплішими за всю історію спостережень. Минулого року середня глобальна температура перевищила доіндустріальний рівень на 1,43°C, а 2024 рік став найспекотнішим – із показником 1,55°C. Світовий океан продовжує нагріватися, поглинаючи вуглекислий газ з атмосфери. Площа морського льоду в Арктиці залишається на рекордно низькому рівні, а в Антарктиці – третя найнижча за всю історію спостережень.

Енергетичний надлишок, який утримує Земля, перерозподіляється між океанами, атмосферою та сушею. За словами науковців, це підвищує ймовірність і силу екстремальних погодних явищ – потужних штормів, хвиль спеки, посух і сильних злив.

"Близько 91% надлишкового тепла накопичується в океанах, ще 5% – на суходолі, 3% – у льодовиках і лише 1% – в атмосфері біля поверхні Землі, де це безпосередньо впливає на температуру, яку відчувають люди", - йдеться у статті.

У 2025 році рівень тепла в океанах досяг рекордного максимуму. Темпи їхнього нагрівання більш ніж подвоїлися порівняно з періодом 1960–2005 років. Особливе занепокоєння дослідників викликає те, що тепло дедалі більше накопичується не лише на поверхні, а й у глибинах океану – нижче 2000 метрів. Там воно утримується значно довше.

"Чим більше тепла ізольоване від атмосфери, тим більше ми переходимо до часових масштабів незворотних кліматичних змін – від 400 до 1000 років", – наголосила Каріна фон Шукман.

