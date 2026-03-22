Вулкан у Європі може прокинутися в будь-який момент: вчені попереджають про катастрофу

За допомогою штучного інтелекту вчені виявили під морським дном величезне скупчення магми.

Вчені виявили під грецьким островом Санторіні величезну магматичну камеру. За допомогою алгоритмів ШІ було ідентифіковано аж 300 мільйонів кубічних метрів розплавленої породи. Це проривне відкриття, засноване на аналізі сейсмічних даних, викликає серйозні побоювання щодо майбутнього популярного архіпелагу.

Експерти підкреслюють, що магма може почати рух вгору в будь-який момент, пише TwojaPogoda. Все почалося влітку 2024 року. Тоді на острові сталася серія з понад 28 тисяч землетрусів, найсильніші з яких перевищували магнітуду 5. Влада ввела надзвичайний стан, закрила школи та евакуювала тисячі туристів на кораблях.

Криза тривала до лютого 2025 року, викликавши паніку в усьому регіоні Егейського моря.

Завдяки сучасним методам дослідження вдалося відтворити рух магми практично в реальному часі. Розплавлена порода перемістилася з глибин кори і зупинилася на глибині близько 4 кілометрів під морським дном. Вона знаходиться між Санторіні та сусіднім підводним вулканом Колумбо, чинячи величезний тиск на навколишні породи.

Хоча магма не досягла поверхні, ризик виверження залишається реальним. Підводний вибух Колумбо міг би викликати потужне цунамі висотою до 20 метрів. Хвилі досягли б узбережжя Греції, Туреччини та Криту протягом 30–60 хвилин, знищивши порти та інфраструктуру.

Також дуже ймовірно, що цунамі дало б про себе знати на островах, розташованих навіть за 100 кілометрів від вулкану. Експерти схиляються до твердження, що руйнування охопили б усю східну половину Середземного моря.

Історичні уроки та сучасні ризики

Історія Санторіні показує, наскільки небезпечний цей вулкан. Понад 3600 років тому потужне виверження знищило мінойську цивілізацію. У свою чергу, у 1650 році Колумбо став причиною трагічного цунамі, яке забрало життя сотень людей. Сьогоднішнє відкриття нагадує, що вулканічні системи все ще еволюціонують і залишаються непередбачуваними.

На щастя, Греція посилила моніторинг. На острові працює понад 50 сейсмографів, плавучі буї та супутники, що відстежують кожен міліметр змін рельєфу. Завдяки цьому вчені можуть прогнозувати загрози заздалегідь, а у мешканців є 48 годин на евакуацію в разі тривоги.

Евакуація буде величезним логістичним викликом, оскільки в один день у пік сезону в регіоні може перебувати до 50 тисяч туристів. Влада планує переміщати їх у безпечне місце за допомогою поромів, оскільки авіасполучення може бути перерване через викиди попелу.

Ситуація на Санторіні наразі стабільна, але вимагає постійної пильності. Туристи повернулися на прекрасні пляжі, але експерти закликають до обережності. Нові технології ШІ дають надію на кращі прогнози, проте природа вулкана нагадує киплячу каструлю під кришкою: тиск зростає, хоча це й не видно неозброєним оком.

