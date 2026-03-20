Світ на порозі ухвалення природою рішення, чи потрібна їй людина, - науковець

Світ стоїть на порозі ухвалення природою рішення, чи потрібна їй людина, чи краще без неї. Про це під час прес-конференції сказав Олександр Сігал, директор Інституту промислової екології, дійсний член академії будівництва України.

Говорячи про глобальне потепління, він зауважив: "Ми стоїмо на порозі того, що природа ухвалює рішення, чи потрібна їй така істота як людина для того, щоб розвиватися, чи краще, наприклад, без неї".

Так, додав Сігал, кліматичними змінами природа може регулювати кількість людей на планеті, популяцію, можливість виживання, аж до "повного знищення людства як такого".

"Якщо природа дійде висновку, що це неприпустимий шлях розвитку, то вона вживатиме заходів щодо недопущення такого шляху розвитку. Фактично це те, що відбувається зараз у світі", - сказав експерт.

В Україні ситуація гірша

Наталія Фіалко, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу малої енергетики Інституту технічної теплофізики НАНУ зауважила, що сучасне глобальне потепління відбувається з прискоренням, що є дуже важливим та небезпечним.

Крім того, в Україні глобальне потепління відбувається інтенсивніше, аніж у Західній Європі. Це зумовлено, зокрема, сухішим кліматом України та воєнними діями через вторгнення Росії.

Вплив на туризм в Карпатах

"Якщо казати про наші Карпати, то зараз вже на 8-10 днів скоротився сезон, коли люди можуть скористатися, наприклад, тим самим снігом для гірськолижного відпочинку", - сказав Сігал і додав, що для того, аби зробити штучний сніг, треба дуже багато води та електроенергії.

Водночас, якщо снігу не буде, то екосистема Карпат, за найгіршого розвитку подій, руйнуватиметься. Потепління насамперед стосується нижчих висот гір в цілому.

"Якщо ми хочемо зберегти курорти в Україні, ті самі курорти Карпат, то ми повинні бути готові до того, що для тих, хто буде відпочивати, буде додаткове фінансове навантаження від 100 до 800 євро на період відпустки від 10 до 20 днів", - сказав експерт.

Як боротися з глобальним потеплінням?

За словами Фіалко, для боротьби з глобальним потеплінням потрібні, зокрема, ресурсна дипломатія, адаптивне сільське господарство та впровадження технологій, що зменшують залежність від клімату.

Своєю чергою, Сігал зазначив, що для боротьби з глобальним потеплінням потрібно впроваджувати також програми зі зниження викидів парникових газів та декарбонізації. Крім того, зокрема, потрібно скоротити обсяги використання викопного палива.

Водночас він зауважив, що внесок саме України у глобальне потепління - надмалий - 0,7%. Майже 80% внеску в це роблять Китай, Індія та Сполучені Штати Америки.

Учені помилялися щодо рівня моря

Як повідомлялося, результати нового наукового дослідження, опублікованого в журналі Nature, свідчать про те, що фактичний рівень моря на планеті сьогодні вже є значно вищим, ніж це прогнозувалося багатьма кліматологами.

Так, реальний рівень води біля берегів у середньому на 24-27 сантиметрів вищий, ніж той, з якого виходять більшість дослідників у своїх розрахунках. У деяких регіонах, особливо в країнах Глобального Півдня, різниця сягає понад 1 метр, а в окремих точках - до 7,6 метра.

Це означає, що мільйони людей та тисячі квадратних кілометрів суходолу вже сьогодні набагато ближчі до води, ніж вважалося.

