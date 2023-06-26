Найбільше відключень на Сумщині.

В Україні через грозовий шторм знеструмлено 120 населених пунктів в п’яти областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлювалися споживачі в Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Полтавській областях.

"Наразі залишаються без світла 59 населених пунктів на Сумщині, 7 – на Кіровоградщині, 18 – на Полтавщині, 12 – на Чернігівщині, на Одещині – 24 населених пункти", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Крім того, через технологічні порушення також тимчасово вимикалися споживачі в Києві та Київській області.

Міненерго повідомляє, що внаслідок чергового ракетно-дронового удару по території України сьогодні вночі, влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Також повідомляється, що через обстріли РФ знеструмлювалася частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. На Харківщині внаслідок обстрілів тимчасово залишалися без світла понад 9 тис. споживачів.

Проблеми зі світлом у Києві

Як повідомляв УНІАН, у неділю зранку, 25 червня, мешканці частини Солом’янського району Києва поскаржилися на вимкнення світла.

24 червня, у ДТЕК попередили, що бригади працівників перевели у підвищену готовність, щоб у разі аварій унаслідок негоди якнайшвидше повертати електрику в домівки клієнтів.

Варто зазначити, що в Україні були грози та сильні пориви вітру.

Вас також можуть зацікавити новини: