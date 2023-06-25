Електропостачання скоро має відновитися, повідомили у ДТЕК.

У неділю зранку, 25 червня, мешканці частини Солом’янського району Києва поскаржилися на вимкнення світла.

О 9:09 електропостачання зникло у людей, які мешкають за адресою Відрадний проспект, 36, а також на вул. Шепелєва, 6, поскаржилися мешканці у коментарях на сторінці ДТЕК "Київські електромережі" в Facebook.

У компанії вже відповіли користувачам - повідомили, що електропостачання може бути відновлене орієнтовно до 13:00. За даними ДТЕК, зокрема, на Відрадному проспекті було виявлено аварійне відключення у мережі.

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У суботу, 24 червня, у ДТЕК попередили, що бригади працівників перевели у підвищену готовність, щоб у разі аварій унаслідок негоди якнайшвидше повертати електрику в домівки клієнтів. Варто зазначити, що у Києві була гроза та сильні пориви вітру.

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21 червня повідомлялося, що у столиці через аварію в мережах компанії "Укренерго" без електропостачання залишилися 100 тисяч споживачів у різних районах.

Екстрені відключення електропостачання були на території частини Солом'янського, Святошинського, Шевченківського, Подільського та Голосіївського районів. Пізніше всім користувачам повернули електрику.

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