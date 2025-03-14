У місті запровадили І рівень небезпечності.

У Харкові на сьогодні, 14 березня, оголосили підвищений рівень небезпечності через негоду. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища оголошено й для Харківської області.

"14 березня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 - 20 м/с", - прогнозують синоптики.

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Через негоду запроваджено I рівень небезпечності, жовтий.

За даними синоптиків, у Харкові 13 березня було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня - повітря прогрілося до +18,4°С. Попередній рекорд був у 2002 році і він становив +15,8°С.

Сьогодні ж, 14 березня, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с. Температура вдень підніметься до 16-21°. У Харкові прогноз аналогічний: без істотних опадів, вітер такої ж сили, а температура вдень 18-20°.

15 березня погода суттєво не зміниться, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, проте вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 15-20°.

16 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, удень опади стануть більш інтенсивними. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

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