У Вінниці оголошено перший рівень погодної небезпеки: місто занесло снігом (фото, відео)

Наразі снігопад у Вінниці припинився.

Місто накрив сніг / Фото vn.depo.ua

Перший рівень небезпеки оголошено у Вінницькій області. Рятувальники просять водіїв не виїжджати своїми авто. Тут напередодні лютувала хуртовина.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Наразі снігопад у Вінниці припинився, випало біля 15-20 сантиметрів снігу.

Негода принесла багато негараздів, зокрема для водіїв. Сніжити почало ще вчора, 1 лютого, по обіді, і місто відразу зупинилося у заторах. Машини потрапляли у аварії, злітали у кювети та збивали пішоходів.

Вінницю засипало снігом / Фото: Aleks Elk

Водії скаржилися, що прибирають на посипають лише центральні вулиці,а а другорядних шляхах - дуже слизько.

Комунальники кажуть, що працюють з 05:00 і всюди не встигають чистити і посипати. Прибрати все обіцяють до обіду.

Затоплені вулиці в Одесі

Негода в Одесі відступила, і почалося потепління. В результаті цього через сніг, який швидко розстанув, одеські дороги буквально перетворилися на річки.

На кадрах видно, що сніг зійшов і вода затопила вулиці. Очевидно, що дощова каналізація працює погано і автомобілі змушені їздити затопленими дорогами.

У той же час, на дорогах в результаті негоди утворилися ями.

Найбільше постраждала від негоди та постійного скупчення важковаговиків автомобільна дорога М-05 Київ - Одеса. На деяких ділянках дороги утворилися значні ями, адже капітальний ремонт траси не проводився більше 20 років. Ремонтні роботи планують розпочати вже цього року.