Завтра північно-східний вітер принесе до Києва невеликий снігопад
Завтра на киян чекає приємний зимовий день.
У середу, 2 грудня, в Києві очікується невеликий снігопад. Стовпчики термометрів піднімуться до +1°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Завтра майже всю Україну накриє снігова погода, але в деяких областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до +1°. Очікується невеликий сніг.
Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю до 2,4 м/с.
Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.
Народний прогноз на 2 грудня
2 грудня — пророка Авдія Дбайливого. Авдій дбає про господарство, про мир у домі. На Авдія заметіль дорогу переймає, в щілини земні, в тріщини лихі хвороби заганяє. Тому за старих часів люди з побоюванням виходили на вулицю в другий день зими. Прилетіли птахи з півночі — до ранніх холодів.
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