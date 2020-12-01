Завтра північно-східний вітер принесе до Києва невеликий снігопад

Завтра на киян чекає приємний зимовий день.

Завтра киян порадує сніг / фото УНІАН

У середу, 2 грудня, в Києві очікується невеликий снігопад. Стовпчики термометрів піднімуться до +1°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до +1°. Очікується невеликий сніг.

Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю до 2,4 м/с.

Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.

Народний прогноз на 2 грудня

2 грудня — пророка Авдія Дбайливого. Авдій дбає про господарство, про мир у домі. На Авдія заметіль дорогу переймає, в щілини земні, в тріщини лихі хвороби заганяє. Тому за старих часів люди з побоюванням виходили на вулицю в другий день зими. Прилетіли птахи з півночі — до ранніх холодів.

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