Завтра на киян чекає похмурий осінній день з температурою не вище +6°
Опадів не очікується.
У середу, 25 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +6°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Зливи накриють два регіони: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +4°, а вдень повітря прогріється максимум до +6°. Опадів не очікується.
Вітер західного напрямку зі швидкістю до 4,2 м/с.
Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.
Народний прогноз на 25 листопада
25 листопада — свящмуч. Йосафата, Івана Милостивого, Сави Якщо дощ або сніг на Івана Милостивого, то буде відлига до Введення (4 грудня). Випав сніг — весна буде пізньою. Раніше визначали, чи затримається сніг, так: вставляли у нього соломинку, якщо вона провалювалася — сніг зійде, не провалювалася — затримається.
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Відчувається як:0 °
Мін./mакс. температура:+3° / +10°
Вологість:62 %
Тиск:761 мм
Вітер: 2.7 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:03
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Видимість:16 км
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