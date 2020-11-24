Завтра на киян чекає похмурий осінній день з температурою не вище +6°

17:00, 24 листопада 2020
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Опадів не очікується.

Завтра на киян чекає похмурий день / фото REUTERS
Завтра на киян чекає похмурий день / фото REUTERS

У середу, 25 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +6°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе +4°, а вдень повітря прогріється максимум до +6°. Опадів не очікується.

Вітер західного напрямку зі швидкістю до 4,2 м/с. 

Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.

Народний прогноз на 25 листопада

25 листопада — свящмуч. Йосафата, Івана Милостивого, Сави Якщо дощ або сніг на Івана Милостивого, то буде відлига до Введення (4 грудня). Випав сніг — весна буде пізньою. Раніше визначали, чи затримається сніг, так: вставляли у нього соломинку, якщо вона провалювалася — сніг зійде, не провалювалася — затримається. 

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Автор: Олена Пилипчак

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