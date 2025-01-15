Залізниця буквально обмерзла, сотні поїздів по всій країні затримуються.

Польща зіткнулася з великими складнощами через непросту погоду. Сильна ожеледь порушила рух поїздів, деякі з них запізнюються, а деякі довелося і зовсім скасувати. Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, станом на 10 годину ранку по всій Польщі скасовано або затримано понад 140 залізничних рейсів. Найскладніша ситуація склалася в Мазовії, де протягом багатьох годин лив крижаний дощ.

Пасажирам надали альтернативний транспорт. Загалом за останню добу затрималися 573 пасажирські поїзди. Найбільші затримки сталися на маршруті Варшава-Гдиня, Ольштин-Ельблонґ, біля Ілави та Влоцлавека.

Повідомляється, що в Польщі тримається жахлива погода. Температура близько нуля градусів. Дощ осідає й одразу ж замерзає на контактній мережі. Очікується, що вже сьогодні ситуація має покращитися.

Із 16 січня морози почнуть слабшати на території України. Вночі температура триматиметься в межах від +1° до -4°, а вдень очікуються значення від -3° до +3°. Надалі прогнозується ще більш помітне потепління.

Поточний тиждень, за словами синоптика Наталії Птухи, обіцяє бути досить спокійним, різких температурних стрибків не передбачається. Однак прогнозується поступове підвищення температури: якщо на початку тижня вона буде близько -3°, то до кінця вже очікується +3°.

За словами Наталії Птухи, починаючи з 20 січня температура в Україні підвищиться ще. В останні дні січня і в лютому термометри в більшості випадків показуватимуть від -5° до +5°.

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