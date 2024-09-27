Жертвами стихії стали вже 26 осіб.

У Польщі знайшли тіла ще двох загиблих унаслідок історичної повені. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, кількість смертей від масштабних повеней на південному заході Польщі цього місяця зросла до дев'яти. Місцева поліція повідомила про два нові тіла, знайдені під час ліквідації наслідків.

Щонайменше 26 людей загинули в Центральній Європі внаслідок найсильніших повеней за два десятиліття.

"У містах Клодзко і Ниса під час очисних робіт після повені було виявлено два тіла", - повідомила польська поліція. Наразі фахівці проводять упізнання тіл. "Обставини смерті вказують на те, що це можуть бути 8-та і 9-та жертви, чия смерть настала в районах, які постраждали від повені", - додали в поліції.

Історична повінь у Європі - що відомо

У вересні центральна частина Європи виявилася затопленою після кількох днів сильних дощів.

Повінь залишила слід руйнувань у Польщі, Румунії, Угорщині та інших країнах, розносячи бруд і сміття містами, руйнуючи мости, затоплюючи автомобілі.

За попередніми підрахунками, збитки від стихії обчислюються мільярдами доларів США.

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