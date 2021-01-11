Морози та сніг: синоптик прогнозує значне похолодання в Україні
Пік похолодання очікується з 14 по 19 січня.
В Україні наступного тижня очікуються відчутні морози та сніг.
2020 рік став найспекотнішим за всю історію спостереженьПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, пік похолодання очікується з 14 по 19 січня. У нічні години ймовірно до -14-20 градусів.
"Наступний тиждень, справді, манитиме до себе, в Україну, і таки приманить, холодну повітряну масу арктичного походження. Вона, арктична маса, заповзатиме поступово, знижуючи температуру повітря до невеликих, а потім до помірних морозів. А потім і до сильних", - написала синоптик.
У понеділок-вівторок, 11-12 січня, погоду України визначатиме антициклонічне поле, тому страшних снігопадів не очікується. Опади можливі в Криму та у західній частині України.
13 січня на південний схід України вискочить активний циклон, який справді ускладнить там погоду - мокрий сніг, сніг та навіть дощ (бо вдень на південному сході ще може бути порівняно тепло) плюс налипання мокрого снігу, ожеледь і штормовий вітер.
Циклон захопить Схід України, Дніпропетровщину, Сумщину та Запоріжжя, тягнучи за собою опади та сильний вітер. Але швидко залишить наші межі.
13-14 січня хвости атмосферних фронтів північного циклону зачіпатимуть західні та північні області країни. Періодично буде йти сніг.
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