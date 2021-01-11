Морози та сніг: синоптик прогнозує значне похолодання в Україні

Пік похолодання очікується з 14 по 19 січня.

У нічні години ймовірно до -14-20 градусів / Фото ua.depositphotos.com

В Україні наступного тижня очікуються відчутні морози та сніг.

Читайте також 2020 рік став найспекотнішим за всю історію спостереженьПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, пік похолодання очікується з 14 по 19 січня. У нічні години ймовірно до -14-20 градусів.

"Наступний тиждень, справді, манитиме до себе, в Україну, і таки приманить, холодну повітряну масу арктичного походження. Вона, арктична маса, заповзатиме поступово, знижуючи температуру повітря до невеликих, а потім до помірних морозів. А потім і до сильних", - написала синоптик.

У понеділок-вівторок, 11-12 січня, погоду України визначатиме антициклонічне поле, тому страшних снігопадів не очікується. Опади можливі в Криму та у західній частині України.

13 січня на південний схід України вискочить активний циклон, який справді ускладнить там погоду - мокрий сніг, сніг та навіть дощ (бо вдень на південному сході ще може бути порівняно тепло) плюс налипання мокрого снігу, ожеледь і штормовий вітер.

Циклон захопить Схід України, Дніпропетровщину, Сумщину та Запоріжжя, тягнучи за собою опади та сильний вітер. Але швидко залишить наші межі.

13-14 січня хвости атмосферних фронтів північного циклону зачіпатимуть західні та північні області країни. Періодично буде йти сніг.

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