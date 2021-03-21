"Ще підморожуватиме": синоптик зробила невтішний прогноз на завтра

У понеділок на більшості територій країни очікуються мокрий сніг та дощ.

Прогноз погоди на понеділок, 22 березня / фото Dmitriy Protsenko, flickr.com

Понеділок принесе в Україну вологу прохолодну погоду.

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Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, мокрий сніг чи дощ очікуються у західних, північних областях, у більшості центральних, а також на півдні Одещини та Криму. На решті території України - без істотних опадів.

"Температура повітря залишатиметься низькою - вдень близько 2-6 градусів тепла; на Півдні, Сході та подекуди в Центрі до +9 градусів. А вночі в більшості областей України ще підморожуватиме", - зазначила Діденко.

Погода у Києві

За прогнозом синоптика, у Києві завтра очікується періодично мокрий сніг, протягом дня не вище +3...+5 градусів.

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