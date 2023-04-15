Напередодні українців попередили про підвищення рівня води на Верхньому Дніпрі на 0,1-0,3 м протягом 14-17 квітня.

У Києві через сильні опади протягом останніх днів спостерігаються підвищення рівня води Дніпра і серйозні підтоплення берегової зони столиці.

Під водою опинилася вже частина міського парку "Наталка", а саме - ділянка Набережної від "Наталки" до Поштової площі.

Але це ще більше спонукало киян фотографуватися на тлі "великої води".

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Напередодні міська влада заявила, що рівень повені в Києві цієї весни значно вищий за торішній. Є ризик підтоплення окремих територій у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах.

Погода в Україні 15 квітня - у низці областей спостерігаються підтоплення

Напередодні в ДСНС попередили українців про підвищення рівня води на на Верхньому Дніпрі на 0,1-0,3 м протягом 14-17 квітня.

Крім того, 15-18 квітня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над поточними рівнями і подальше затоплення заплав.

Вже відомо, що в Чернігівській області наразі підтоплено 7 населених пунктів. Під ризик підтоплення можуть потрапити 22 населених пункти, де проживають понад 4 тис.осіб. У зв'язку з паводками відсутнє транспортне сполучення з деякими населеними пунктами.

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