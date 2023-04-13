Йдеться про ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

У столиці та трьох районах Київської області очікується затоплення заплавних територій. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Українського гідрометеорологічного центру.

"13-14 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Йдеться про ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

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Затоплення в Україні - деталі

12 квітня у Київській міській державній адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр попередили, що днями унаслідок весняного водопілля через Київську гідроелектростанцію може піднятися рівень води у Дніпрі. У КМДА запевнили, що столичні служби моніторять ситуацію та готові застосувати усі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень.

Сьогодні, 13 квітня, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що у зв'язку з паводками відсутнє транспортне сполучення з деякими населеними пунктами. Фіксується затоплення заплав і окремих ділянок, зокрема, у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському та Ніжинському районах Чернігівської області.

Також керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що у селищі Іванків Київської області внаслідок тривалих дощів розмило дамбу місцевого ставка. Вода розмила та підтопила дві вулиці.