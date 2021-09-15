Ураган "Ніколас" ослаб до тропічного шторму, проте він все одно небезпечний.

Шторм "Ніколас" налетів на американські штати Луїзіана й Техас.

Про це повідомляє NBC News.

В результаті стихії 250 тисяч людей залишилися без електрики.

Як повідомляється, "Ніколас" ослаб до тропічного шторму, а його швидкість знизилася до 56 км/год.

За даними видання, шторм викликав майже двометровий нагін в Клір-Лейк, штат Техас, і приніс 35 сантиметрів опадів.

Губернатор Луїзіани оголосив надзвичайний стан перед початком шторму в штаті, який все ще відновлюється після урагану "Іда".

Очікується, що шторм також накриє південні райони Міссісіпі й південні райони Алабами.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Ніколас" досяг статусу урагану 1 категорії. Швидкість вітру його досягала 122 км/год, а пориви були до 153 км/год.

У постраждалих районах школах призупинили заняття. Також закриті центри тестування та вакцинації від COVID-19.

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Автор: Катерина Лиманська