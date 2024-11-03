Королівську пару зустріли не захопленими криками, а образливими вигуками.

Іспанський король Феліпе VI і його дружина Летисія хотіли відвідати район повені у Валенсії, щоб особисто оцінити ситуацію, але щось пішло не так.

Королівське подружжя прибуло до Пайпорту разом із прем'єр-міністром Педро Санчесом і регіональним президентом Карлосом Масоном, пише BILD. Однак королівську пару зустріли не захопленими криками. Замість цього їх закидали брудом, камінням, пляшками та палицями.

Місцеві жителі вигукували образи та звинувачували в недостатній допомозі. Зокрема, натовп вигукував: "Вбивці" і "Забирайтеся!". А королеві кричали: "У тебе є все, а люди тут помирають!", "У тебе немає проблем із водою! У нас нічого немає!", "Президент - пес!".

Королівська охорона спробувала перервати візит і убезпечити королівське подружжя, але натовп не дозволив їм піти, тому поліції навіть довелося задіяти кінних офіцерів.

Повінь в Іспанії

Унаслідок повеней в Іспанії загинули вже 272 людини. Уцілілі просять про допомогу. На супутникових знімках Валенсії видно катастрофу, що перетворила жваве приморське місто на територію, вкриту каламутними потоками.

Повені змусили уряд країни залучити до ліквідації наслідків рекордну кількість військових. Зокрема, в постраждалих районах уже проведено близько 5 тис. рятувальних операцій.

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