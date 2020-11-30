З початком зими в Києві похолодає: завтра стовпчики термометрів не піднімуться вище 0°
Зима почнеться в столиці з північного вітру.
У вівторок, 1 грудня, в Києві буде невелика хмарність. Стовпчики термометрів опустяться до 0°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Грудень принесе мокрий сніг у дві області: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до 0°. Без опадів.
Вітер північного напрямку зі швидкістю до 1,5 м/с.
Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.
Народний прогноз на 1 грудня
1 грудня — Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде. Якщо зранку тепло — буде відлига на початку зими; холод та метелиця всередині дня — такою ж буде середина зими; під вечір захурделить — зима ітиме від нас неохоче. У цей день овочівники радять садити цибулю на вигонку. Сіяти насіння на зелень — петрушку, ревінь, кріп.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Західну Україну засипало снігом: у мережі з'явилися приголомшливі фото
- Сильний вітер, налипання мокрого снігу та ожеледь: українців попередили про погіршення погоди (відео)
- Зима в Україні почнеться з похолодання і снігу: прогноз погоди на тиждень (карта)
- Зима вже почалася: високогір'я Карпат замело снігом, температура опустилася до -10°
- Синоптик розповіла, яким областям України чекати сніг у перший день зими
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+1°... -5°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+5°... -2°
- Житомир+1°... -3°
- Запоріжжя+7°... +1°
- Івано-Франківськ+2°... -6°
- Київ+1°... -3°
- Кропивницький+1°... -2°
- Луганськ+3°... -4°
- Луцьк+1°... -4°
- Львів0°... -6°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+4°... 0°
- Полтава+5°... +2°
- Рівне0°... -6°
- Сімферополь+14°... +1°
- Суми+4°... +1°
- Тернопіль+1°... -6°
- Харків+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницький0°... -6°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів+2°... -3°
- Чернівці+1°... -5°
+11°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+11 °
Мін./mакс. температура:+3° / +17°
Вологість:87 %
Тиск:753 мм
Вітер: 6.4 м/с
Ймовірність опадів:82 %
Схід:07:09
Захід16:47
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин