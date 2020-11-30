З початком зими в Києві похолодає: завтра стовпчики термометрів не піднімуться вище 0°

17:00, 30 листопада 2020
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Зима почнеться в столиці з північного вітру.

Завтра на киян чекає похолодання / фото УНІАН
Завтра на киян чекає похолодання / фото УНІАН

У вівторок, 1 грудня, в Києві буде невелика хмарність. Стовпчики термометрів опустяться до 0°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до 0°. Без опадів.

Вітер північного напрямку зі швидкістю до 1,5 м/с. 

Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.

Народний прогноз на 1 грудня

1 грудня — Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде. Якщо зранку тепло — буде відлига на початку зими; холод та метелиця всередині дня — такою ж буде середина зими; під вечір захурделить — зима ітиме від нас неохоче. У цей день овочівники радять садити цибулю на вигонку. Сіяти насіння на зелень — петрушку, ревінь, кріп.

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Автор: Олена Пилипчак

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