З початком зими в Києві похолодає: завтра стовпчики термометрів не піднімуться вище 0°

Зима почнеться в столиці з північного вітру.

Завтра на киян чекає похолодання / фото УНІАН

У вівторок, 1 грудня, в Києві буде невелика хмарність. Стовпчики термометрів опустяться до 0°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Читайте також Грудень принесе мокрий сніг у дві області: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до 0°. Без опадів.

Вітер північного напрямку зі швидкістю до 1,5 м/с.

Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.

Народний прогноз на 1 грудня

1 грудня — Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде. Якщо зранку тепло — буде відлига на початку зими; холод та метелиця всередині дня — такою ж буде середина зими; під вечір захурделить — зима ітиме від нас неохоче. У цей день овочівники радять садити цибулю на вигонку. Сіяти насіння на зелень — петрушку, ревінь, кріп.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: