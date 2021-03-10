"Погода буде дуже мінливою": синоптик дав прогноз погоди в Україні до 12 березня
Атмосферний фронт принесе у країну інтенсивні опади.
Найближчими днями 10-12 березня в Україні прогнозуються нестабільні погодні умови.
Про це заявив провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.
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"Погода буде дуже мінливою", - попередив він.
Аж до п'ятниці, 12 березня, по всій території країни пройдуть опади - сніг, мокрий сніг або дощ, в залежності від конкретного регіону.
Як пояснив синоптик, погода, яка встановилася на сьогодні в Україні, пов'язана з впливом холодного атмосферного фронту, а після його проходження температура знизиться.
"У північно-західній частині країни з більшою ймовірністю пройде сніг і мокрий сніг, а на півдні і південному сході - велика ймовірність дощу. Найбільш інтенсивні опади пройдуть 11-12 березня", - уточнив Мурмило.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на найближчі дні
У наступні дві доби, 10-11 березня, переважно без опадів. У п'ятницю, 12 березня, місцями очікується сніг.
12 березня в Україні, крім сходу, місцями сніг, у західних областях з дощем. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.
Температура вночі -5°...-11°, у північно-східних та східних областях до -15°, 12 березня у західних областях 0°...-5°.
Вдень від -2° до +3°, завтра на Закарпатті, 11-12 березня на заході та півдні країни +2°...+7°.
- Вінниця-1°... -7°
- Дніпро-1°... -7°
- Донецьк0°... -9°
- Житомир+1°... -5°
- Запоріжжя0°... -6°
- Івано-Франківськ+3°... -4°
- Київ+1°... -8°
- Кропивницький-1°... -7°
- Луганськ-1°... -11°
- Луцьк+1°... -5°
- Львів0°... -8°
- Миколаїв+2°... -4°
- Одеса+1°... -4°
- Полтава-1°... -7°
- Рівне0°... -5°
- Сімферополь+2°... -5°
- Суми-2°... -9°
- Тернопіль-1°... -5°
- Харків-1°... -8°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницький-1°... -8°
- Черкаси-1°... -9°
- Чернігів0°... -9°
- Чернівці+3°... -3°