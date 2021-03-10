"Погода буде дуже мінливою": синоптик дав прогноз погоди в Україні до 12 березня

Атмосферний фронт принесе у країну інтенсивні опади.

В Україні очікується мокрий сніг / фото УНІАН

Найближчими днями 10-12 березня в Україні прогнозуються нестабільні погодні умови.

Про це заявив провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.

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"Погода буде дуже мінливою", - попередив він.

Аж до п'ятниці, 12 березня, по всій території країни пройдуть опади - сніг, мокрий сніг або дощ, в залежності від конкретного регіону.

Як пояснив синоптик, погода, яка встановилася на сьогодні в Україні, пов'язана з впливом холодного атмосферного фронту, а після його проходження температура знизиться.

"У північно-західній частині країни з більшою ймовірністю пройде сніг і мокрий сніг, а на півдні і південному сході - велика ймовірність дощу. Найбільш інтенсивні опади пройдуть 11-12 березня", - уточнив Мурмило.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на найближчі дні

У наступні дві доби, 10-11 березня, переважно без опадів. У п'ятницю, 12 березня, місцями очікується сніг.

12 березня в Україні, крім сходу, місцями сніг, у західних областях з дощем. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Температура вночі -5°...-11°, у північно-східних та східних областях до -15°, 12 березня у західних областях 0°...-5°.

Вдень від -2° до +3°, завтра на Закарпатті, 11-12 березня на заході та півдні країни +2°...+7°.