В Україні вдарить 25-градусний мороз, кілька областей продовжить засипати снігом (карта)
Практично по всій країні очікується мінлива хмарність.
У четвер, 18 лютого, практично по всій країні буде спостерігатися мінлива хмарність. Снігопади очікуються тільки в південних і східних областях, а також в Черкасах і Полтаві. На решті території - без опадів. Вночі на півночі температура опуститься до -25°. Вдень коливатиметься в межах -10°...-2°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
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- У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -22°, вдень -10°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -25°, вдень -10°.
- У Львові у четвер буде хмарно з проясненнями, вночі -15°, вдень -5°.
- У Луцьку - мінлива хмарність, вночі -17°, вдень -8°.
- У Рівному в четвер очікується хмарність з проясненнями, вночі -20°, вдень -10°.
- У Тернополі 18 лютого вночі буде -20°, вдень -7°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра також мінлива хмарність, вночі -21°, вдень -7°.
- В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -17°, вдень -2°.
- У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -19°, вдень -2°.
- У Вінниці завтра мінлива хмарність, -22°...-7°.
- У Житомирі в четвер - хмарно з проясненнями, температура вночі -21°, вдень -9°.
- У Черкасах - мінлива хмарність, сніг, вночі -24°, вдень -9°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -20°, вдень -6°.
- У Полтаві завтра сніжно, температура повітря -20°...-7°.
- В Одесі 18 лютого - хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура вночі -13°, вдень 0°.
- У Херсоні в четвер вночі -14°, вдень -1°, снігопад.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, сніг, вночі -14°, вдень -2°.
- У Запоріжжі - сніг, температура вночі -13°, вдень -3°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -23°...-10°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -18°, вдень -6°.
- У Дніпрі - сніжно, температура вночі -16°, вдень -4°.
- У Сімферополі в четвер буде дощ, -11°...0°.
- У Краматорську - хмарно, температура вночі -16°, вдень -4°.
- У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вночі -15°, вдень -4°.
Народні прикмети 18 лютого
18 лютого - день Агафії Скотарки, покровительки домашньої худоби. Сьогодні тварини підкажуть погоду. Свиня солому в барліг носить - до сильного холоду, хуртовини.
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- Луцьк-1°... -13°
- Львів+1°... -7°
- Миколаїв-5°... -8°
- Одеса-3°... -4°
- Полтава-9°... -14°
- Рівне-2°... -15°
- Сімферополь-6°... -14°
- Суми-10°... -18°
- Тернопіль-2°... -9°
- Харків-8°... -14°
- Херсон-5°... -9°
- Хмельницький-3°... -9°
- Черкаси-8°... -14°
- Чернігів-9°... -19°
- Чернівці-4°... -5°
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