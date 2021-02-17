В Україні вдарить 25-градусний мороз, кілька областей продовжить засипати снігом (карта)

16:30, 17 лютого 2021
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Практично по всій країні очікується мінлива хмарність.

Сніг продовжить засипати Україну / Фото REUTERS
Сніг продовжить засипати Україну / Фото REUTERS

У четвер, 18 лютого, практично по всій країні буде спостерігатися мінлива хмарність. Снігопади очікуються тільки в південних і східних областях, а також в Черкасах і Полтаві. На решті території - без опадів. Вночі на півночі температура опуститься до -25°. Вдень коливатиметься в межах -10°...-2°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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  • У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -22°, вдень -10°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -25°, вдень -10°.
  • У Львові у четвер буде хмарно з проясненнями, вночі -15°, вдень -5°.
  • У Луцьку - мінлива хмарність, вночі -17°, вдень -8°.
  • У Рівному в четвер очікується хмарність з проясненнями, вночі -20°, вдень -10°.
  • У Тернополі 18 лютого вночі буде -20°, вдень -7°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра також мінлива хмарність, вночі -21°, вдень -7°.
  • В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -17°, вдень -2°.
  • У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -19°, вдень -2°.
  • У Вінниці завтра мінлива хмарність, -22°...-7°.
  • У Житомирі в четвер - хмарно з проясненнями, температура вночі -21°, вдень -9°.
  • У Черкасах - мінлива хмарність, сніг, вночі -24°, вдень -9°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -20°, вдень -6°.
  • У Полтаві завтра сніжно, температура повітря -20°...-7°.
  • В Одесі 18 лютого - хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура вночі -13°, вдень 0°.
  • У Херсоні в четвер вночі -14°, вдень -1°, снігопад.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, сніг, вночі -14°, вдень -2°.
  • У Запоріжжі - сніг, температура вночі -13°, вдень -3°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -23°...-10°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -18°, вдень -6°.
  • У Дніпрі - сніжно, температура вночі -16°, вдень -4°.
  • У Сімферополі в четвер буде дощ, -11°...0°.
  • У Краматорську - хмарно, температура вночі -16°, вдень -4°. 
  • У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вночі -15°, вдень -4°.
Прогноз погоди в Україні на 18 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 18 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 18 лютого

18 лютого - день Агафії Скотарки, покровительки домашньої худоби. Сьогодні тварини підкажуть погоду. Свиня солому в барліг носить - до сильного холоду, хуртовини.

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Автор: Олена Пилипчак

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