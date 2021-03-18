Завтра до України прийде тиха, майже безвітряна погода - синоптик

Вдень температура не підніметься вище +6°.

Завтра у країні очікується штиль / Фото ua.depositphotos.com

В Україні завтра, 19 березня, сильного вітру не очікується, суттєвих опадів - також. Можливий невеликий дощ або мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Температура повітря протягом дня 19 березня у більшості областей України передбачається в межах +2°...+6°, в Криму до +5°...+9°.

Найближчої ночі в західних областях може бути навіть до -3°...-7°.

Завтра у Києві денна температура повітря коливатиметься поблизу +3°...+5°. Передбачається слабкий вітер або його відсутність.

"У суботу буде хмарно, а найкраще прогулятися в неділю - у Києві світитимете сонечко", - каже синоптик.

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