Завтра до України прийде тиха, майже безвітряна погода - синоптик
Вдень температура не підніметься вище +6°.
В Україні завтра, 19 березня, сильного вітру не очікується, суттєвих опадів - також. Можливий невеликий дощ або мокрий сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Температура повітря протягом дня 19 березня у більшості областей України передбачається в межах +2°...+6°, в Криму до +5°...+9°.
Найближчої ночі в західних областях може бути навіть до -3°...-7°.
Завтра у Києві денна температура повітря коливатиметься поблизу +3°...+5°. Передбачається слабкий вітер або його відсутність.
"У суботу буде хмарно, а найкраще прогулятися в неділю - у Києві світитимете сонечко", - каже синоптик.
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