Завтра до України прийде тиха, майже безвітряна погода - синоптик

13:49, 18 березня 2021
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Вдень температура не підніметься вище +6°.

Завтра у країні очікується штиль / Фото ua.depositphotos.com
Завтра у країні очікується штиль / Фото ua.depositphotos.com

В Україні завтра, 19 березня, сильного вітру не очікується, суттєвих опадів - також. Можливий невеликий дощ або мокрий сніг. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Температура повітря протягом дня 19 березня у більшості областей України передбачається в межах +2°...+6°, в Криму до +5°...+9°.

Найближчої ночі в західних областях може бути навіть до -3°...-7°.

Завтра у Києві денна температура повітря коливатиметься поблизу +3°...+5°. Передбачається слабкий вітер або його відсутність.

"У суботу буде хмарно, а найкраще прогулятися в неділю - у Києві світитимете сонечко", - каже синоптик.

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Автор: Олена Пилипчак

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