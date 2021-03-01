Завтра в Україні визирне сонце, температура підвищиться до +14° (карта)

У двох областях пройдуть дощі.

Завтра в Україні визирне сонце / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 2 березня, практично по всій країні очікується мінлива хмарність. Сумщину і Харківщину накриють дощі. Температура вдень на Івано-Франківщині сягне +14°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +6°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +5°.

У Львові у вівторок очікується мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +9°.

У Луцьку - хмарність з проясненнями, вночі -1°, вдень +9°.

У Рівному у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -2°, вдень +8°.

У Тернополі 2 березня вночі буде -1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +9°.

В Івано-Франківську завтра малохмарно, вночі 0°, вдень +14°.

У Чернівцях у вівторок - малохмарно, вночі +2°, вдень +12°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, 0°...+9°.

У Житомирі у вівторок - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +9°.

У Черкасах - мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +8°.

У Полтаві завтра хмарно, температура повітря 0°...+4°.

В Одесі 2 березня - мінлива хмарність, температура вночі +3°, вдень +9°.

У Херсоні у вівторок вночі +1°, вдень +6°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +8°.

У Запоріжжі - хмарно, температура вночі 0°, вдень +5°.

У Сумах завтра дощ, температура повітря -1°...+3°.

У Харкові - дощ, температура вночі 0°, вдень +3°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.

У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, 0°...+4°.

У Краматорську - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі 0°, вдень +6°.

У Сєвєродонецьку - хмарно, температура вночі 0°, вдень +6°.

Прогноз погоди в Україні на 2 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 2 березня

2 березня краще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде хороша погода.

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