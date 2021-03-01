Завтра в Україні визирне сонце, температура підвищиться до +14° (карта)

16:36, 1 березня 2021
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У двох областях пройдуть дощі.

Завтра в Україні визирне сонце / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Україні визирне сонце / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 2 березня, практично по всій країні очікується мінлива хмарність. Сумщину і Харківщину накриють дощі. Температура вдень на Івано-Франківщині сягне +14°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Стало відомо, якою буде погода в Україні 8 березня (карта)

  • У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +6°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +5°.
  • У Львові у вівторок очікується мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +9°.
  • У Луцьку - хмарність з проясненнями, вночі -1°, вдень +9°.
  • У Рівному у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -2°, вдень +8°.
  • У Тернополі 2 березня вночі буде -1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +9°.
  • В Івано-Франківську завтра малохмарно, вночі 0°, вдень +14°.
  • У Чернівцях у вівторок - малохмарно, вночі +2°, вдень +12°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, 0°...+9°.
  • У Житомирі у вівторок - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +9°.
  • У Черкасах - мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +8°.
  • У Полтаві завтра хмарно, температура повітря 0°...+4°.
  • В Одесі 2 березня - мінлива хмарність, температура вночі +3°, вдень +9°.
  • У Херсоні у вівторок вночі +1°, вдень +6°, мінлива хмарність.
  • У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +8°.
  • У Запоріжжі - хмарно, температура вночі 0°, вдень +5°.
  • У Сумах завтра дощ, температура повітря -1°...+3°.
  • У Харкові - дощ, температура вночі 0°, вдень +3°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.
  • У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, 0°...+4°.
  • У Краматорську - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі 0°, вдень +6°. 
  • У Сєвєродонецьку - хмарно, температура вночі 0°, вдень +6°.
Прогноз погоди в Україні на 2 березня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 2 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 2 березня

2 березня краще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде хороша погода.

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Автор: Олена Пилипчак

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