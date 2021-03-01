Завтра в Україні визирне сонце, температура підвищиться до +14° (карта)
У двох областях пройдуть дощі.
У вівторок, 2 березня, практично по всій країні очікується мінлива хмарність. Сумщину і Харківщину накриють дощі. Температура вдень на Івано-Франківщині сягне +14°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Стало відомо, якою буде погода в Україні 8 березня (карта)
- У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +6°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +5°.
- У Львові у вівторок очікується мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +9°.
- У Луцьку - хмарність з проясненнями, вночі -1°, вдень +9°.
- У Рівному у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -2°, вдень +8°.
- У Тернополі 2 березня вночі буде -1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +9°.
- В Івано-Франківську завтра малохмарно, вночі 0°, вдень +14°.
- У Чернівцях у вівторок - малохмарно, вночі +2°, вдень +12°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, 0°...+9°.
- У Житомирі у вівторок - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +9°.
- У Черкасах - мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +8°.
- У Полтаві завтра хмарно, температура повітря 0°...+4°.
- В Одесі 2 березня - мінлива хмарність, температура вночі +3°, вдень +9°.
- У Херсоні у вівторок вночі +1°, вдень +6°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +8°.
- У Запоріжжі - хмарно, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Сумах завтра дощ, температура повітря -1°...+3°.
- У Харкові - дощ, температура вночі 0°, вдень +3°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, 0°...+4°.
- У Краматорську - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі 0°, вдень +6°.
- У Сєвєродонецьку - хмарно, температура вночі 0°, вдень +6°.
Народні прикмети 2 березня
2 березня краще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде хороша погода.
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Погода в Україні
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+4°... -3°
- Донецьк+4°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+4°... -3°
- Івано-Франківськ+7°... -2°
- Київ+4°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+5°... -4°
- Луцьк+5°... 0°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+5°... -2°
- Одеса+6°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Рівне+4°... -1°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми+4°... 0°
- Тернопіль+4°... -1°
- Харків+4°... -2°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницький+4°... -1°
- Черкаси+4°... -1°
- Чернігів+5°... 0°
- Чернівці+5°... -1°
+7°
Погода Стерлінг - хмарно, невеликий дощ
Відчувається як:+5 °
Мін./mакс. температура:-3° / +10°
Вологість:65 %
Тиск:750 мм
Вітер: 8.3 м/с
Ймовірність опадів:75 %
Схід:06:42
Захід18:02
Видимість:0.8 км
Фаза місяця:
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