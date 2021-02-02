"Тепло буде повсюди": синоптик потішила прогнозом на завтра та попередила українців про новий циклон
Завтра в Україні очікується по-весінньому тепла погода.
Південно-західний вітер принесе завтра в Україну потепління.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Проте у середу тепло буде повсюди. Температура повітря протягом дня становитиме +3°...+9°, на Запоріжжі та в Криму місцями до +10°...+12°", - йдеться у повідомленні.
Свіжіше буде в північних областях, протягом дня 0°...+3°.
Завтра в західних областях та на півночі очікується дощ та мокрий сніг, у Карпатах - сніг.
На решті території України - без особливих опадів.
У Києві у середу місцями невеликий дощ, мокрий сніг. На дорогах або ожеледиця, або снігова каша з калюжами. Поривчастий південно-західний вітер. Впродовж дня температура повітря у столиці підніметься до 0°...+2° градусів.
"У четвер, 4 лютого, в Україну прийде циклон, який зумовить через теплу погоду переважно дощі. А з п'ятниці до нас знову почне запливати морозне повітря", - додала синоптик.
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