Україну накриють дощі, місцями - зливи: прогноз погоди на завтра (карта)
До країни повертається невелике похолодання разом з дощами.
У п'ятницю, 20 листопада, в Україну повернуться дощі. Вони пройдуть в західних і північних областях. На сході - хмарно з проясненнями, в центрі і місцями на півдні - похмуро. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до + 1°...+7°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Нестабільний листопад: стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця місяця
- У Києві завтра можливий дощ, температура повітря вночі -2°, вдень +2°.
- У Чернігові буде сніг з дощем, температура повітря вночі -2°, вдень +1°.
- У Львові в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +5°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ, вночі -1°, вдень +7°.
- У Рівному у п'ятницю хмарно з проясненнями та злива, вночі -2°, вдень +7°.
- У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень +7°, хмарно з проясненнями та дрібний дощ.
- У Хмельницькому завтра вночі -4°, вдень +5°, дощ.
- В Івано-Франківську завтра вночі -3°, вдень +6°, дрібний дощ.
- У Чернівцях у п'ятницю злива, вночі -1°, вдень +7°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, дощ -4°...+3°.
- У Житомирі в п'ятницю дощ, температура вночі -4°, вдень +5°.
- У Черкасах вночі -2°, вдень + 2°, хмарно.
- У Кропивницькому хмарно, температура вночі -2°, вдень -1°.
- У Полтаві завтра мінлива хмарність, температура повітря -3°...+2°.
- В Одесі 20 листопада хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +3°, хмарно.
- У Миколаєві завтра хмарно, вночі -1°, вдень +2°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +2°.
- У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+2°.
- У Харкові мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +1°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде мінлива хмарність, 0°...+7°.
- У Краматорську завтра похмуро, температура вночі -3°, вдень +2°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -3°, вдень 0°.
20 листопада — Єрона, Лазаря, Йосафати, Федота-льодостава, Кирила, Зосима, Євгенія і Опанаса, Валерія. Відлига — чекай морозів. З Феодора-Студита стає холодно й сердито. Мученик Федот лід веде.
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Погода в Україні
- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+2°... -4°
- Донецьк+2°... -6°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+6°... -4°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+3°... -2°
- Кропивницький0°... -4°
- Луганськ-4°... -9°
- Луцьк+8°... +5°
- Львів+10°... +4°
- Миколаїв+3°... -1°
- Одеса+4°... +3°
- Полтава+2°... -5°
- Рівне+7°... +4°
- Сімферополь+5°... 0°
- Суми+1°... -5°
- Тернопіль+6°... +2°
- Харків+2°... -7°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницький+4°... +1°
- Черкаси+2°... -3°
- Чернігів+2°... -3°
- Чернівці+8°... 0°
-2°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-2 °
Мін./mакс. температура:+1° / +9°
Вологість:59 %
Тиск:768 мм
Вітер: 6.1 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:57
Захід16:52
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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