Україну накриють дощі, місцями - зливи: прогноз погоди на завтра (карта)

16:30, 19 листопада 2020
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До країни повертається невелике похолодання разом з дощами.

Завтра в Україні - дощі / Фото REUTERS
Завтра в Україні - дощі / Фото REUTERS

У п'ятницю, 20 листопада, в Україну повернуться дощі. Вони пройдуть в західних і північних областях. На сході - хмарно з проясненнями, в центрі і місцями на півдні - похмуро. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до + 1°...+7°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Нестабільний листопад: стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця місяця

  • У Києві завтра можливий дощ, температура повітря вночі -2°, вдень +2°.
  • У Чернігові буде сніг з дощем, температура повітря вночі -2°, вдень +1°.
  • У Львові в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +5°.
  • У Луцьку хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ, вночі -1°, вдень +7°.
  • У Рівному у п'ятницю хмарно з проясненнями та злива, вночі -2°, вдень +7°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень +7°, хмарно з проясненнями та дрібний дощ.
  • У Хмельницькому завтра вночі -4°, вдень +5°, дощ.
  • В Івано-Франківську завтра вночі -3°, вдень +6°, дрібний дощ.
  • У Чернівцях у п'ятницю злива, вночі -1°, вдень +7°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, дощ -4°...+3°.
  • У Житомирі в п'ятницю дощ, температура вночі -4°, вдень +5°.
  • У Черкасах вночі -2°, вдень + 2°, хмарно.
  • У Кропивницькому хмарно, температура вночі -2°, вдень -1°.
  • У Полтаві завтра мінлива хмарність, температура повітря -3°...+2°.
  • В Одесі 20 листопада хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +3°, хмарно.
  • У Миколаєві завтра хмарно, вночі -1°, вдень +2°.
  • У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +2°.
  • У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+2°.
  • У Харкові мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +1°.
  • У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +1°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде мінлива хмарність, 0°...+7°.
  • У Краматорську завтра похмуро, температура вночі -3°, вдень +2°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -3°, вдень 0°.
Погода в Україні на 20 листопада / фото УНІАН
Погода в Україні на 20 листопада / фото УНІАН

20 листопада — Єрона, Лазаря, Йосафати, Федота-льодостава, Кирила, Зосима, Євгенія і Опанаса, Валерія. Відлига — чекай морозів. З Феодора-Студита стає холодно й сердито. Мученик Федот лід веде.

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Автор: Олена Пилипчак

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