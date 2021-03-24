Половину областей України накриє дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на завтра (карта)

На решті території буде сонячно і сухо.

Завтра половину областей України засипле мокрим снігом / фото УНІАН

У четвер, 25 березня, в західних, північних і частині центральних областей очікується тепла малохмарна погода: температура підвищиться до +8°. На решті території температура впаде до +1°, буде похмуро, очікується мокрий сніг. Місцями пройдуть зливи.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві - малохмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +6°.

У Львові в четвер очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +7°.

У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +8°.

У Рівному в четвер - малохмарно, вночі -2°, вдень +6°.

У Тернополі 25 березня вночі буде -1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +5°.

В Івано-Франківську завтра буде мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +7°, без опадів.

У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +7°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -3°...+6°.

У Житомирі в четвер - мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +7°.

У Черкасах - мокрий сніг з дощем, вночі -1°, вдень +4°.

У Кропивницькому - мокрий сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +2°.

У Полтаві завтра мокрий сніг з дощем, температура повітря -1°...+4°.

В Одесі 25 березня - мокрий сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +3°.

У Херсоні в четвер вночі -1°, вдень +3°, мокрий сніг з дощем.

У Миколаєві завтра буде мокрий сніг з дощем, вночі 0°, вдень +3°.

У Запоріжжі - мокрий сніг з дощем, температура вночі -1°, вдень +2°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+5°.

У Харкові - мокрий сніг з дощем, температура вночі -1°, вдень +7°.

У Дніпрі - мокрий сніг з дощем, температура вночі -1°, вдень +1°.

У Сімферополі в четвер - хмарно, -2°...+1°.

У Краматорську буде злива, температура вночі +2°, вдень 0°.

У Сєвєродонецьку також очікується злива, температура вночі 0°, вдень +3°.

Прогноз погоди в Україні на 25 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 25 березня

25 березня, якщо наполегливо каркають ворони, значить, буде дощ.

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