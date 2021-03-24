Половину областей України накриє дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на завтра (карта)
На решті території буде сонячно і сухо.
У четвер, 25 березня, в західних, північних і частині центральних областей очікується тепла малохмарна погода: температура підвищиться до +8°. На решті території температура впаде до +1°, буде похмуро, очікується мокрий сніг. Місцями пройдуть зливи.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Синоптик попередила про негоду: на Україну насуваються снігопади та штормовий вітер
- У Києві - малохмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +6°.
- У Львові в четвер очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +7°.
- У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +8°.
- У Рівному в четвер - малохмарно, вночі -2°, вдень +6°.
- У Тернополі 25 березня вночі буде -1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +5°.
- В Івано-Франківську завтра буде мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +7°, без опадів.
- У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +7°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -3°...+6°.
- У Житомирі в четвер - мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +7°.
- У Черкасах - мокрий сніг з дощем, вночі -1°, вдень +4°.
- У Кропивницькому - мокрий сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +2°.
- У Полтаві завтра мокрий сніг з дощем, температура повітря -1°...+4°.
- В Одесі 25 березня - мокрий сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +3°.
- У Херсоні в четвер вночі -1°, вдень +3°, мокрий сніг з дощем.
- У Миколаєві завтра буде мокрий сніг з дощем, вночі 0°, вдень +3°.
- У Запоріжжі - мокрий сніг з дощем, температура вночі -1°, вдень +2°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+5°.
- У Харкові - мокрий сніг з дощем, температура вночі -1°, вдень +7°.
- У Дніпрі - мокрий сніг з дощем, температура вночі -1°, вдень +1°.
- У Сімферополі в четвер - хмарно, -2°...+1°.
- У Краматорську буде злива, температура вночі +2°, вдень 0°.
- У Сєвєродонецьку також очікується злива, температура вночі 0°, вдень +3°.
Народні прикмети 25 березня
25 березня, якщо наполегливо каркають ворони, значить, буде дощ.
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Погода в Україні
- Вінниця+3°... -4°
- Дніпро+3°... -1°
- Донецьк+2°... 0°
- Житомир+4°... -4°
- Запоріжжя+3°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... -6°
- Київ+5°... -3°
- Кропивницький+3°... -2°
- Луганськ+1°... 0°
- Луцьк+6°... -4°
- Львів+5°... -6°
- Миколаїв+6°... -1°
- Одеса+6°... -1°
- Полтава+4°... -2°
- Рівне+4°... -6°
- Сімферополь+2°... -3°
- Суми+4°... -3°
- Тернопіль+4°... -5°
- Харків+4°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницький+3°... -4°
- Черкаси+5°... -2°
- Чернігів+5°... -5°
- Чернівці+5°... -4°
+14°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+14 °
Мін./mакс. температура:+10° / +16°
Вологість:92 %
Тиск:757 мм
Вітер: 2.4 м/с
Ймовірність опадів:89 %
Схід:07:07
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Видимість:16 км
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