Половину областей України накриє дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на завтра (карта)

16:30, 24 березня 2021
148
Прослушать
Остановить

На решті території буде сонячно і сухо.

Завтра половину областей України засипле мокрим снігом / фото УНІАН
Завтра половину областей України засипле мокрим снігом / фото УНІАН

У четвер, 25 березня, в західних, північних і частині центральних областей очікується тепла малохмарна погода: температура підвищиться до +8°. На решті території температура впаде до +1°, буде похмуро, очікується мокрий сніг. Місцями пройдуть зливи.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Синоптик попередила про негоду: на Україну насуваються снігопади та штормовий вітер

  • У Києві - малохмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +6°.
  • У Львові в четвер очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +7°.
  • У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +8°.
  • У Рівному в четвер - малохмарно, вночі -2°, вдень +6°.
  • У Тернополі 25 березня вночі буде -1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +5°.
  • В Івано-Франківську завтра буде мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +7°, без опадів.
  • У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +7°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -3°...+6°.
  • У Житомирі в четвер - мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +7°.
  • У Черкасах - мокрий сніг з дощем, вночі -1°, вдень +4°.
  • У Кропивницькому - мокрий сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +2°.
  • У Полтаві завтра мокрий сніг з дощем, температура повітря -1°...+4°.
  • В Одесі 25 березня - мокрий сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +3°.
  • У Херсоні в четвер вночі -1°, вдень +3°, мокрий сніг з дощем.
  • У Миколаєві завтра буде мокрий сніг з дощем, вночі 0°, вдень +3°.
  • У Запоріжжі - мокрий сніг з дощем, температура вночі -1°, вдень +2°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+5°.
  • У Харкові - мокрий сніг з дощем, температура вночі -1°, вдень +7°.
  • У Дніпрі - мокрий сніг з дощем, температура вночі -1°, вдень +1°.
  • У Сімферополі в четвер - хмарно, -2°...+1°.
  • У Краматорську буде злива, температура вночі +2°, вдень 0°. 
  • У Сєвєродонецьку також очікується злива, температура вночі 0°, вдень +3°.
Прогноз погоди в Україні на 25 березня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 25 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 25 березня

25 березня, якщо наполегливо каркають ворони, значить, буде дощ.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодадощберезеньпогода в Одесіпогода у Львовіпогода в Українідощ в Україніпогода у Києвіпрогноз погоди в Українімокрий сніг в Українімокрий снігякою буде погода в Україні
viber
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+14°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
92 %
757 мм
2.4 м/с
89 %
Стрічка новин
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся