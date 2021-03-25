Справжня весна вже тут: синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає до +16°
Наталка Діденко потішила українців новим прогнозом погоди.
П'ятниця поступово даруватиме надію на більше тепло в Україні.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода у квітні
Температура повітря протягом дня досягатиме +6°...+12°, хоча найближчої ночі все ще очікується "мінус".
ВІтер буде північного напрямку, але не сильний, помірний. Дощ та мокрий сніг залишаться у південній частині України та на південному сході. А вдень взагалі лише на крайньому півдні.
Синоптик зазначила, що значна частина території України опиниться у сухому повітрі - антициклон Margarethe витіснятиме фронти з циклоном.
У Києві буде сонячно і порівняно тепло - вдень близько +8°.
"У суботу-неділю потепліє ще на кілька градусів, у понеділок стовпчики термометрів трохи осядуть вниз, проте загалом наступний тиждень разом із квітнем потішить теплом до +12°...+16°", - написала синоптик.
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