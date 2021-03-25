Справжня весна вже тут: синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає до +16°

13:21, 25 березня 2021
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Наталка Діденко потішила українців новим прогнозом погоди.

В Україні почне теплішати / Фото ua.depositphotos.com
В Україні почне теплішати / Фото ua.depositphotos.com

П'ятниця поступово даруватиме надію на більше тепло в Україні.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода у квітні

Температура повітря протягом дня досягатиме +6°...+12°, хоча найближчої ночі все ще очікується "мінус".

ВІтер буде північного напрямку, але не сильний, помірний. Дощ та мокрий сніг залишаться у південній частині України та на південному сході. А вдень взагалі лише на крайньому півдні.

Синоптик зазначила, що значна частина території України опиниться у сухому повітрі - антициклон Margarethe витіснятиме фронти з циклоном.

У Києві буде сонячно і порівняно тепло - вдень близько +8°.

"У суботу-неділю потепліє ще на кілька градусів, у понеділок стовпчики термометрів трохи осядуть вниз, проте загалом наступний тиждень разом із квітнем потішить теплом до +12°...+16°", - написала синоптик.

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Автор: Олена Пилипчак

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