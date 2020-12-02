Сніг з дощем тимчасово відступлять: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

Денна температура залишиться на рівні +2°.

Опади тимчасово відступлять / Фото REUTERS

У четвер, 3 грудня, Україну залишать сніг і дощі: по всій країні очікується суха прохолодна погода. Середня температура по країні вдень +1°...+ 2°, в Криму - до +11°. Практично по всій країні буде хмарно з проясненнями, похмура погода очікується тільки в Херсонщині, Миколаєві і центральних областях.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра хмарно з проясненнями, температур а повітря вночі 0°, вдень +1°.

У Чернігові -похмуро, температура повітря вночі вночі -1°, вдень 0°.

У Львові в четвер мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +1°.

У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +2°.

У Рівному в четвер хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +2°.

У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень + 1°, мінлива хмарність.

В Івано-Франківську завтра вночі -3°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у четвер мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +2°.

У Вінниці завтра хмарно, +1°...+2°.

У Житомирі в четвер хмарно, температура вночі +1°, вдень +2°.

У Черкасах вночі 0°, вдень +2°, хмарно.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі 0°, вдень +2°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+1°.

В Одесі 3 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +8°.

У Херсоні в четвер вночі +2°, вдень +7°, хмарно.

У Миколаєві завтра хмарно, вночі +3°, вдень +6°.

У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +3°.

У Сумах завтра хмарно, температура повітря -4°...0°.

У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень 0°.

У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень + 3°.

У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, злива, +3°...+11°.

У Краматорську завтра хмарно, температура вночі -3°, вдень +2°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -4°, вдень -1°.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / фото УНІАН

3 грудня — Прокла. До Прокла не чекай від дороги пуття — їздити по ній одна морока. Якщо заспівав снігур, а сорока лізе під стріху — бути завірюсі. Якщо на Прокла сніг пішов, то на Олену Льоносійку (3 червня) піде дощ.

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