Сніг з дощем тимчасово відступлять: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Денна температура залишиться на рівні +2°.
У четвер, 3 грудня, Україну залишать сніг і дощі: по всій країні очікується суха прохолодна погода. Середня температура по країні вдень +1°...+ 2°, в Криму - до +11°. Практично по всій країні буде хмарно з проясненнями, похмура погода очікується тільки в Херсонщині, Миколаєві і центральних областях.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
В Україну йде потепління та сильний вітер: в Укргідрометцентрі попередили про зміну погоди
- У Києві завтра хмарно з проясненнями, температур а повітря вночі 0°, вдень +1°.
- У Чернігові -похмуро, температура повітря вночі вночі -1°, вдень 0°.
- У Львові в четвер мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +1°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +2°.
- У Рівному в четвер хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +2°.
- У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень + 1°, мінлива хмарність.
- В Івано-Франківську завтра вночі -3°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у четвер мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +2°.
- У Вінниці завтра хмарно, +1°...+2°.
- У Житомирі в четвер хмарно, температура вночі +1°, вдень +2°.
- У Черкасах вночі 0°, вдень +2°, хмарно.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі 0°, вдень +2°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+1°.
- В Одесі 3 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +8°.
- У Херсоні в четвер вночі +2°, вдень +7°, хмарно.
- У Миколаєві завтра хмарно, вночі +3°, вдень +6°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +3°.
- У Сумах завтра хмарно, температура повітря -4°...0°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень 0°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень + 3°.
- У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, злива, +3°...+11°.
- У Краматорську завтра хмарно, температура вночі -3°, вдень +2°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -4°, вдень -1°.
3 грудня — Прокла. До Прокла не чекай від дороги пуття — їздити по ній одна морока. Якщо заспівав снігур, а сорока лізе під стріху — бути завірюсі. Якщо на Прокла сніг пішов, то на Олену Льоносійку (3 червня) піде дощ.
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Погода в Україні
- Вінниця+1°... -3°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк-1°... -4°
- Житомир+1°... -2°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ0°... -5°
- Київ0°... -2°
- Кропивницький0°... -1°
- Луганськ-3°... -5°
- Луцьк-1°... -3°
- Львів-1°... -5°
- Миколаїв+3°... +1°
- Одеса+3°... +1°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне-1°... -3°
- Сімферополь+9°... +3°
- Суми-2°... -4°
- Тернопіль-1°... -3°
- Харків-3°... -5°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницький-1°... -3°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів-1°... -3°
- Чернівці0°... -4°
+4°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+2 °
Мін./mакс. температура:-3° / +9°
Вологість:52 %
Тиск:751 мм
Вітер: 7.5 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:11
Захід16:47
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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