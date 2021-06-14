Крижані замети намело в Голованівському районі Кіровоградської області.

У Кіровоградській області випала величезна кількість граду, утворилися справжні замети з льоду.

Так, негода розігралася в Голованівському районі Кіровоградської області. Відповідне відео було опубліковане в Facebook-спільноті "Тракторист Фермер".

"Великі Трояни. На узбіччі град. Це все град, купи граду, яка товщина...Це просто жахіття. Я не знаю, скільки тривала ця негода, але збитку вона наробила просто капець. Жах!",- буквально ошелешений чоловік на відео.

За даними ДСНС, внаслідок негоди в області знеструмлено три населених пункти.

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Негода в Україні

В Україні вже близько тижня міста заливає сильними зливами. Як повідомляв Погода УНІАН, Чернівці побило градом розміром з перепелине яйце, а блискавка влучила в дитячу лікарню. А у Дніпрі дощ зруйнував і змив у річку частину набережної.

Раніше Харків за 15 хвилин пішов під воду: місто затопило і побило градом.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний потоп стався в Херсоні. В результаті потужної зливи і проблем зливової каналізації, яка не впоралася з великою кількістю води, місто пішло під воду. Вода переливалася через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліно у воді.

А в Одесі внаслідок залпової зливи за 15 хвилин випало 28 міліметрів опадів.

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Автор: Катерина Лиманська