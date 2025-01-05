Великий шторм зі снігом, кригою або проливним дощем обрушився на середню частину США.

Майже 70 млн осіб у США попередили про ускладнення погодних умов - на них очікує потужний циклон із льодом і хуртовинами, супроводжуваними поривами вітру до 80 км/год.

Зимовий шторм створить небезпечні умови для подорожей і потенційні відключення електроенергії у великому регіоні, пише CNN

"Це може бути найсильніший снігопад за більш ніж десятиліття", - попередив Центр прогнозування погоди NOAA. Згідно з Індексом тяжкості зимових штормів, очікуються серйозні наслідки, включно зі "значними порушеннями повсякденного життя... небезпечними або неможливими умовами для водіння і широкомасштабними закриттями".

Американців попередили, що в деяких штатах буде снігова буря, у деяких ця снігова буря буде в поєднанні зі снігом, льодом і крижаним дощем, також можлива гроза зі снігом. Завтра в деяких штатах очікується сильний снігопад від 6 до 14 дюймів з крижаною кіркою і поривами вітру до 60 км/год.

Національна метеорологічна служба повідомила, що очікується "значне обмерзання". "Людям слід відкласти всі поїздки, якщо це можливо. Якщо поїздка абсолютно необхідна, ведіть машину з особливою обережністю і будьте готові до різких змін видимості", - попередили там.

Метеорологічна служба Канзасу пішла далі і випустила попередження, яке насторожує більше. "Якщо ви думаєте вирушити в дорогу сьогодні, подумайте ще раз. Снігоочисники застряють. Машини екстрених служб застрягають. Якщо ви застрягнете, може пройти понад 24 години, перш ніж хтось зможе до вас дістатися. Температура сьогодні ввечері впаде нижче нуля. Не ризикуйте", - повідомила служба.

Водночас у низці штатів влада оголосила надзвичайний стан. Перебої з електропостачанням можуть бути широкомасштабними і тривалими, якщо відбудеться значне обмерзання, а бригади з відновлення електропостачання не зможуть пересуватися небезпечними дорогами. Ситуація може бути небезпечною або потенційно смертельною для тих, хто не має доступу до тепла в екстремальних холодах, що насуваються.

Аеропорти вже готуються до порушень у роботі.

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Майже рік тому США також переживали потужний снігопад. Через сильний сніговий шторм навіть довелося закрити школи та скасувати понад тисячу авіарейсів. У Нью-Йорку це став перший снігопад за останні два роки.

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