В Україну йдуть потужні снігопади: названо точні дати

За словами синоптика, після потепління в країні почнуться сильні снігопади.

Україну знову засипле снігом / фото УНІАН

В Україну після сильних морозів прийде потепління, але після нього знову вдарять морози і почнуться серйозні снігопади.

Про це заявив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф".

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Як повідомляється, снігопади очікуються 20 січня, а також з 22 по 24 січня. При цьому, 24 січня опади будуть найбільш рясними.

За словами синоптика, з 26 січня українців знову чекає різке зниження температури - до 15-18 градусів нижче нуля вдень і 22-24 градусів морозу вночі - така погода протримається до кінця місяця.

Синоптик прогнозує, що наступна хвиля тепла прийде на початку лютого - 4-7 лютого температура повітря буде на рівні 6-8 градусів з позначкою "мінус", а з 8 по 10 лютого очікується всього 1-2 градуси морозу.

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