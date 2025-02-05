Снігопади в Японії не припиняються, прогнози синоптиків не втішають.

Снігопад у Японії встановив новий національний рекорд. За 12 годин на острові Хоккайдо в місті Обіхіро випало 1,29 м опадів. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, це найсильніший 12-годинний снігопад у Японії за всю історію спостережень. Це також перший раз за 53 роки, коли накопичення снігу перевищило 1,2 метра.

Сильний снігопад також було зафіксовано в Кусіро і Саппоро, влада отримала десятки дзвінків від водіїв з усього острова, чиї автомобілі застрягли в снігу.

Чиновники закликали жителів уникати необов'язкових поїздок через суворі погодні умови.

Синоптики тим часом кажуть, що снігопади в Японії триватимуть. На Хоккайдо має випасти ще близько півметра снігу, а на північному заході Японії - до метра. Очікується, що це похолодання в країні триватиме близько тижня. Людей попереджають про сильні снігопади, снігові бурі та високі хвилі. Очікується, що через снігопади може зупинитися дорожній рух.

В Україні цього тижня теж сніжить, проте значного снігового покриву не очікується. За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями в Україну надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Через це в більшості регіонів очікуються невеликі снігопади. Однак щільна хмарність перешкоджатиме сильному зниженню температури. Тож екстремальних морозів не очікується.

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