У багатьох районах Японії цієї зими випало більше снігу, ніж зазвичай.

Японію накрили рекордні снігопади. У деяких районах через негоду довелося зупинити потяги. Снігу навалило по самі дахи будинків.

За даними The Wathers.

Як повідомляється, рекорди були побиті в місті Майбара, де за добу випало 62 сантиметри опадів, і в місті Саппоро, де випало з 60 сантиметрів снігу.

Загальна висота снігу в Саппоро досягла 133 сантиметрів. Такого не було з лютого 1939 року, коли зафіксували 169 сантиметрів снігу.

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За даними видання, через снігопади всі поїзди до і від станції в Саппоро були зупинені.

Всього ж, як зазначається, загальне накопичення снігу досягло 3,54 метра в місті Цунан і 2,71 метра в одному з сіл в Нагано. Обидва показники є максимальними для муніципалітетів за останні кілька років.

Людей, що живуть у засніжених районах, попередили про можливі відключення електроенергії, лавини та інші небезпеки, пов'язані зі снігом.

Як повідомляється, у багатьох районах Японії цієї зими випало більше середньої кількості снігу.

Нагадаємо, раніше у США вибухнув зимовий шторм. Центральні штати страждають від сильних снігопадів, крижаного дощу і поривчастого вітру.

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