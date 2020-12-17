У Японії випало близько двох метрів снігу, стихія пошкодила лінії електропередач (фоторепортаж, відео)

Снігопад стався в префектурах Ніїгата і Гунма.

Сильний снігопад в центральній Японії і вздовж північного узбережжя ізолював громади і відключив електрику приблизно у 10000 домогосподарств. Сьогодні, 17 грудня, уряд скликав екстрену нараду для вирішення проблеми наслідків негоди.

Про це повідомляє Reuters.

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Сильний снігопад стався в префектурах Ніїгата і Гунма, де, за даними телекомпанії NHK, за три дні випало близько 2-х метрів снігу.

Сильний снігопад в Японії

Близько 1,2 метра снігу випало за добу 16 грудня в японських префектурах Гумма і Ніїгата. Через негоду постраждали 13 осіб.

У зв'язку з цим десятки автомобілів виявилися заблоковані на трасах - утворився транспортний колапс.

Авіакомпанії Японії через снігопади скасували 54 внутрішніх авіарейси. Постраждали від мінливостей погоди в основному авіаційні маршрути, що зв'язують міста Токіо і Осака з островом Хоккайдо, і префектурами Акіта і Аоморі на півночі острова Хонсю.

Влада регіонів просить жителів через ожеледицю на дорогах утриматися від поїздок на особистому транспорті.