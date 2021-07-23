Псакі нагадала, що Китай і раніше – під час першого етапу розслідування – відмовлявся надавати дані.

США підтримують другий етап розслідування ВООЗ щодо походження коронавірусу.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Водночас позицію КНР, що відмовилась від співпраці з наступним етапом відповідного плану, назвала "небезпечною".

"Ми, безумовно, бачили, що КНР знову заперечує другий етап дослідження ВООЗ. Ми глибоко розчаровані. Їхня позиція безвідповідальна і, відверто, небезпечна. Разом з іншими державами ми продовжуємо закликати Китай надати необхідний доступ до даних і зразків. І це дуже важливо, щоб ми могли зрозуміти, як запобігти наступній пандемії. Мова про порятунок життів", – відповіла прес-секретар.

Псакі нагадала, що Китай і раніше – під час першого етапу розслідування – відмовлявся надавати дані.

Читайте такожІзраїль скасовує безкоштовне тестування на коронавірус для невакцинованихНапередодні у Пекіні заявили, що китайський уряд відмовляється співпрацювати з ВООЗ у рамках другого етапу розслідування про походження коронавірусу. Йдеться про можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.

У липні глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що передчасно виключати версію про те, що коронавірус поширився через витік в лабораторії.

Питання походження коронавірусу : деталі

Експерти ВООЗ ще на початку 2020 року прибули в Ухань, щоб встановити витоки появи інфекції. Експерти організації назвали малоймовірною версію лабораторного походження COVID-19.

США не виключали міжнародної ізоляції Китаю, якщо той не дозволить дослідникам вести свою роботу з пошуку витоків коронавірусу.

У травні і червні в американських ЗМІ стали з'являтися матеріали про ознаки витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані.

Президент США Джо Байден зажадав від розвідки посилити збір даних, які стосуються походження COVID-19.

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Автор: Яна Ставська