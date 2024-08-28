Від комах-запилювачів залежить стабільність постачання продовольства.

Згідно з новим дослідженням Вюрцбурзького університету (Німеччина), хвилі тепла, що виникають в результаті зміни клімату, погіршують здатність джмелів вловлювати квіткові запахи, що може значною мірою вплинути на запилення рослин. Як наслідок, під загрозою опиняться врожаї сільгоспкультур та навколишнє середовище.

Як пише The Independent, вченими встановлено, що вплив екстремальних температур здатний серйозно знизити здатність бджолиних вловлювати запахи квітів. Це, своєю чергою, порушить їх поведінкові навички при пошуку їжі й позначиться на рослинах, які залежать від запилення.

"Джмелі відіграють важливу роль у сільському господарстві, запилюючи культури, що становлять близько третини продовольчого постачання, включаючи овочі, фрукти, горіхи та бобові. Однак популяції бджіл скорочуються через втрату довкілля і кліматичну кризу, а підвищення температури посилює проблему", - йдеться в публікації. Відео дня

Наголошується, що вчені прагнули вивчити, як підвищення температури впливає на здатність джмелів вловлювати квіткові запахи - їхній ключовий фактор знаходити їжу.

Дослідницька група провела експерименти на 190 джмелях двох видів: Bombus pascuorum та Bombus terrestris. Зокрема, бджолиних піддали впливу імітованих теплових хвиль - комах приблизно на три години помістили у місткості, де температура була підвищена до 40 градусів за Цельсієм.

Після цього бджолині антени прикріпили до електродів, щоб заміряти їхню реакцію на три квіткові запахи: оцимен, гераніол і нонаналь. Пояснюється, саме ці запахи, в основному, властиві кольорам і відіграють важливу роль у залученні комах-запилювачів. Результати вразили вчених: вплив тепла знизив реакцію антен на всі три запахи до 80%.

"Результати досить очевидні: теплові хвилі впливають на фізіологію джмелів", - сказала Колін Яворскі, польовий еколог з Національного інституту сільськогосподарських, харчових та екологічних досліджень Франції.

Як стверджують вчені, така знижена здатність вловлювати запахи може серйозно знизити ефективність джмелів, як здобувачів їжі, оскільки вони покладаються на свій нюх, щоб визначити найкращі квіти для нектару. Якщо джмелям важко знайти їжу, це, ймовірно, спричинить зниження запилення, і в результаті позначиться на відтворенні рослин та врожайності.

"Якщо запилювачі не прилітають протягом кількох днів... то немає запилення, немає насіння… - от і все", - сказала Яворські.

Крім того, дослідження показало, що здатність бджіл відновлюватися після дії тепла була обмежена. У більшості випадків їх антенні реакції в норму не поверталися навіть після 24-годинного періоду відновлення при нижчих температурах.

"Це говорить про те, що збитки, завдані хвилями тепла, можуть мати довгострокові наслідки для популяції джмелів", - пише The Independent.

Експеримент показав, що особливо постраждав дикий Bombus pascuorum – комаха продемонструвала найменшу стійкість у порівнянні з комерційним Bombus terrestris.

Крім того, самки робочих бджіл, які відповідають за збирання їжі для колонії, були більш сприйнятливими до спеки, ніж самці.

"Наслідки цих результатів є значними. Джмелі життєво важливі для запилення багатьох культур, і їх скорочення може вплинути на світове виробництво продовольства", - сказано в статті.

Автори дослідження зазначають: оскільки в результаті кліматичної кризи продовжується підвищення температури та збільшення частоти хвиль тепла, усвідомлення впливу цього процесу на запилювачів, таких як джмелі, стає все більш важливим. Результати дослідження показують, що екстремальна спека може порушити тонкий баланс між рослинами та їх запилювачами, що призведе до ширших екологічних наслідків.

Хоча це дослідження було зосереджено на джмелях, вчені стверджують, що інші запилювачі можуть постраждати від підвищення температури аналогічним чином. Потрібні нові дослідження для вивчення впливу клімату на різні види, особливо ті, які не живуть колоніями й не можуть запасати їжу, що робить їх більш уразливими до змін навколишнього середовища. Акцентується, що здатність запилювачів адаптуватися до потепління має вирішальне значення для підтримки здоров'я екосистем та стабільності постачання продовольства.

"Минулий рік був найспекотнішим за всю історію спостережень. Оскільки хвилі тепла стають частішими та інтенсивнішими, виживання таких видів, як джмелі, може опинитися під загрозою, що може мати далекосяжні наслідки для сільського господарства та навколишнього середовища", - акцентують автори.

Зміна клімату у світі

Відомі своєю красою острівні держави можуть загинути через підвищення рівня Тихого океану - глава ООН називає підвищення рівня моря "світовою катастрофою", яка особливо загрожує тихоокеанському раю. Очільник ООН Антоніу Гутерріш звернувся до світу із ще одним кліматичним сигналом SOS.

Цього разу він сказав, що ці абревіатури означають "врятуйте наші моря". Зазначається, що рівень моря підвищується все швидше, особливо в найбільш уразливих острівних державах Тихого океану. За словами Гутерріша, склалася шалена ситуація: підвищення рівня моря - криза, яка повністю створена людством.

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