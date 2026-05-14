На популярному іспанському острові оголосили війну шезлонгам на пляжах

На популярному курортному острові Форментера в Іспанії ввели заборону на встановлення 681 шезлонга і 339 парасольок, а також інших предметів, таких як ящики для зберігання речей – їх повинні прибрати з пляжів до 2029 року.
Як пише The Independent, ця вимога торкнеться кількох ключових пляжів на найменшому з Балеарських островів, включаючи Каваль-д'ен-Боррас, Сес-Ільєтес, Левант, Ес-Пухольс та Ес-Копінар.
Водночас міська влада дозволила встановлення 1169 шезлонгів і 589 парасольок, однак вони повинні відповідати цілій низці критеріїв.
Нові правила встановлення пляжного інвентарю на Форментері влада пояснює необхідністю збереження берегової лінії та забезпечення екологічної стійкості.
Як повідомляв УНІАН, раніше цього року нові суворі правила для пляжів запровадили в Греції. Таким чином, на окремих пляжах у країні суттєво обмежать комерційну діяльність – посилюватиметься контроль за розміщенням шезлонгів, а також розширяться зони, де буде заборонена будь-яка забудова.
Також нові жорсткі обмеження для туристів цього літа будуть введені на низці популярних курортів в Іспанії та Португалії.
