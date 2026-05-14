На популярному іспанському острові оголосили війну шезлонгам на пляжах

Влада острова Форментера запровадила нові правила встановлення пляжного інвентарю.

На популярному курортному острові Форментера в Іспанії ввели заборону на встановлення 681 шезлонга і 339 парасольок, а також інших предметів, таких як ящики для зберігання речей – їх повинні прибрати з пляжів до 2029 року.

Як пише The Independent, ця вимога торкнеться кількох ключових пляжів на найменшому з Балеарських островів, включаючи Каваль-д'ен-Боррас, Сес-Ільєтес, Левант, Ес-Пухольс та Ес-Копінар.

Водночас міська влада дозволила встановлення 1169 шезлонгів і 589 парасольок, однак вони повинні відповідати цілій низці критеріїв.

Нові правила встановлення пляжного інвентарю на Форментері влада пояснює необхідністю збереження берегової лінії та забезпечення екологічної стійкості.

Інші нововведення на пляжах у Європі

Як повідомляв УНІАН, раніше цього року нові суворі правила для пляжів запровадили в Греції. Таким чином, на окремих пляжах у країні суттєво обмежать комерційну діяльність – посилюватиметься контроль за розміщенням шезлонгів, а також розширяться зони, де буде заборонена будь-яка забудова.

Також нові жорсткі обмеження для туристів цього літа будуть введені на низці популярних курортів в Іспанії та Португалії.

