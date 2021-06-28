У Києві та області сьогодні очікуються грози.

Синоптики попереджають про грози, град і шквали сьогодні в більшості областей України.

Про це повідомляти прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте такожСьогодні в Києві буде похмуро, можливий дощ«28 червня в Україні, крім західних і більшості південних областей, грози, у східній частині в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий)», - наголошується в повідомленні.

У Києві та області сьогодні очікуються грози (I рівень небезпеки, жовтий).

На даний момент в 6 областях України у зв'язку з ускладненням погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) в результаті спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 109 населених пунктів.

У Сумській області без електропостачання залишаються 37 н.п., у Дніпропетровській - 33, у Донецькій - 13, у Запорізькій - 12, у Київській та Чернігівська - по 7.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Раніше українців попередили про різке погіршення погоди на початку тижня.

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Автор: Вікторія Токарєва