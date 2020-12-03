Синоптики назвали регіони, де очікується ожеледиця та мокрий сніг
Українців попередили про несприятливі погодні умови.
Сьогодні вночі, 3 грудня, в Україні очікується мокрий сніг, місцями - ожеледиця.
Про це повідимили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
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"Вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, невеликий сніг та мокрий сніг. Крім південно-східної частини країни, місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на 3 грудня: дані Погоди УНІАН
У четвер, 3 грудня, Україну залишать сніг і дощі: по всій країні очікується суха прохолодна погода. Середня температура по країні вдень +1°...+ 2°, в Криму - до +11°. Практично по всій країні буде хмарно з проясненнями, похмура погода очікується тільки в Херсонщині, Миколаєві і центральних областях.
- Вінниця+2°... +1°
- Дніпро+1°... -3°
- Донецьк-2°... -5°
- Житомир+2°... +1°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ+1°... -3°
- Київ+1°... 0°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ-3°... -5°
- Луцьк+2°... 0°
- Львів0°... -3°
- Миколаїв+6°... +3°
- Одеса+9°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+1°... 0°
- Сімферополь+11°... +3°
- Суми-2°... -5°
- Тернопіль+1°... 0°
- Харків-3°... -5°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницький+2°... 0°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+2°... -1°