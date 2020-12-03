Синоптики назвали регіони, де очікується ожеледиця та мокрий сніг

Українців попередили про несприятливі погодні умови.

Сьогодні в Україні очікується ожеледь / Фото УНІАН

Сьогодні вночі, 3 грудня, в Україні очікується мокрий сніг, місцями - ожеледиця.

Про це повідимили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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"Вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, невеликий сніг та мокрий сніг. Крім південно-східної частини країни, місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 3 грудня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 3 грудня, Україну залишать сніг і дощі: по всій країні очікується суха прохолодна погода. Середня температура по країні вдень +1°...+ 2°, в Криму - до +11°. Практично по всій країні буде хмарно з проясненнями, похмура погода очікується тільки в Херсонщині, Миколаєві і центральних областях.