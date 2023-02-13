Епіцентр землетрусу знаходився в Крайові.

Південно-східні країни Європи продовжує "трясти" після масштабного землетрусу, який стався в Туреччині 6 лютого, й забрав життя щонайменше 31 643 людей. Цього разу підземні поштовхи зафіксували недалеко від міста Тиргу-Жіу в Румунії.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного інституту, землетрус був силою в 5,3 бала. Його епіцентр залягав на великій глибині - близько восьми кілометрів нижче рівня землі й знаходився в Крайові, в 12 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу (румунська провінція Валахія).

Також поштовхи відчувалися в сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії і Герцеговині. Трохи "трясло" сербські Бєлград та Вршаце.

Відео дня

Сейсмологи стурбовані після землетрусу в Туреччині

Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8, який забрав життя безлічі людей й спровокував глобальні руйнування інфраструктури Туреччини. Наразі кількість загиблих внаслідок інциденту щодня зростає. Станом на ранок 13 лютого, приблизна кількість жертв дійшла до 31 643 осіб.

Підземні поштовхи 6 лютого спровокували безліч афтершоків й ще кілька землетрусів на території сусідніх з Туреччиною країн. На цей час сейсмологи стурбовані ситуацією. За прогнозами вчених, сейсмічність збережеться ще деякий час, тому країнам варто очікувати повторних землетрусів.

Кажуть, що подібне може трапитися і в Україні, оскільки країна знаходиться в одному сейсмологічному поясі з Туреччиною.

Вас також можуть зацікавити новини: