У київському ботанічному саду розцвіло безліч рослин.

У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітло безліч рослин.

Фото прекрасних квітів з'явилися на сторінці ботанічного саду у Facebook.

Нагадаємо, раніше в мережі показали розкішні квіти Одеського ботсаду.

Як повідомляв УНІАН, раніше в парках Дніпра розцвіли так звані Мавританські газони. Особливість таких газонів в тому, що вони не потребують догляду, і взагалі не потребують стрижки. За даними Департаменту, рясні сходи витіснили карантинні рослини, і вже зараз перші ароматні квіти приваблюють корисних комах і птахів.

А в місті Перечин Закарпатської області на площі у вісім гектарів розцвіло лавандове поле. Лавандова гора в Перечині приваблює сотні туристів своїми неймовірними видами на навколишні гори, зокрема на Полонину Руна, і пряним ароматом квітів. Крім естетичної краси лаванда ще й має лікарську функцію.

Автор: Катерина Лиманська