В парках Дніпра розцвіти так звані мавританські газони.
Про це у Facebook повідомляє Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради.
Як повідомляється, зовсім скоро ці суміші польових квітів утворять яскравий барвистий килим.
Особливість таких газонів у тому, що вони не потребують догляду, та взагалі не потребують стрижки. За даними департаменту, рясні сходи витіснили карантинні рослини, і вже зараз перші ароматні квіти приваблюють корисних комах та птахів.
Проте мавританські газони мають певні мінуси. Наприклад, на відміну від класичного газону, на них не можна грати в активні ігри, або просто ходити, тому що квіти не мають стійкості до витоптування.
Нагадаємо, раніше у Київському ботанічному саду ім. Гришка розцвіли троянди.
А в Одеському ботанічному саду імені Мечникова розквітнули мальовничі вейгели.
Ці невеликі квіти густо покривають гілки чагарнику. Вейгелу використовують в ландшафтному дизайні та озелененні, висаджуючи їх на схилах, а також для створення живоплоту. Ця рослина поширена в Східній і Південно-Східній Азії.
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