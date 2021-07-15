Ці газони виглядають дуже мальовниче та майже не потребують догляду, однак ними не можна ходити.

В парках Дніпра розцвіти так звані мавританські газони.

Про це у Facebook повідомляє Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Як повідомляється, зовсім скоро ці суміші польових квітів утворять яскравий барвистий килим.

Особливість таких газонів у тому, що вони не потребують догляду, та взагалі не потребують стрижки. За даними департаменту, рясні сходи витіснили карантинні рослини, і вже зараз перші ароматні квіти приваблюють корисних комах та птахів.

Проте мавританські газони мають певні мінуси. Наприклад, на відміну від класичного газону, на них не можна грати в активні ігри, або просто ходити, тому що квіти не мають стійкості до витоптування.

Нагадаємо, раніше у Київському ботанічному саду ім. Гришка розцвіли троянди.

А в Одеському ботанічному саду імені Мечникова розквітнули мальовничі вейгели.

Ці невеликі квіти густо покривають гілки чагарнику. Вейгелу використовують в ландшафтному дизайні та озелененні, висаджуючи їх на схилах, а також для створення живоплоту. Ця рослина поширена в Східній і Південно-Східній Азії.

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Автор: Катерина Лиманська