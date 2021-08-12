Сьогодні в Карпатах був неймовірно красивий світанок, який вдалося зняти на відео.

У мережі показали приголомшливо красивий світанок на горі Жандарм у Карпатах.

Фото і відео світанку в Карпатах оприлюднив Василь Молдавчук на своїй сторінці в Facebook.

"Це беззаперечно дуже файно", "Краса", - пишуть користувачі.

Автор відео зазначив, що такі види в цю пору року відкриваються з гори приблизно о шостій ранку.

Погода в Україні на сьогодні, 12 серпня

У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +14°, вдень +26°.

У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі +11°, вдень +23°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +23°.

У Рівному в четвер очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +11°, вдень +23°.

У Тернополі 12 серпня вночі буде +11°, вдень +22°, невелика хмарність.

У Хмельницькому сьогодні буде трохи хмарно, вночі +11°, вдень +22°.

В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +10°, вдень +23°.

У Чернівцях у четвер - майже безхмарно, вночі + 13°, вдень +24°.

У Вінниці сьогодні буде +12°...+23°, майже безхмарно.

У Житомирі в четвер буде вночі +12°, вдень +24°, невеликий дощ.

У Черкасах сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі +13°, вдень +26°.

У Кропивницькому температура вночі буде +13°, вдень + 27°, майже безхмарно.

У Полтаві сьогодні - невелика хмарність, температура повітря +15°...+28°.

В Одесі 12 серпня - майже безхмарно, температура вночі +17°, вдень +30°.

У Херсоні в четвер вночі +16°, вдень +31°, невелика хмарність.

У Миколаєві буде майже безхмарно, вночі +16°, вдень +29°.

У Запоріжжі сьогодні температура вночі +17°, вдень +28°, хмарно з проясненнями.

У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +13°...+27°, невелика хмарність.

У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +16°, вдень +29°, невеликий дощ.

У Дніпрі температура вночі буде +16°, вдень +29°, хмарно з проясненнями.

У Сімферополі в четвер буде трохи безхмарно, +16°...+25°, злива.

У Краматорську буде хмарно з проясненнями, температура вночі +19°, вдень +31°.

У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі +19°, вдень +32°.

Автор: Катерина Лиманська