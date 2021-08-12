У мережі показали приголомшливо красивий світанок на горі Жандарм у Карпатах.
Фото і відео світанку в Карпатах оприлюднив Василь Молдавчук на своїй сторінці в Facebook.
"Це беззаперечно дуже файно", "Краса", - пишуть користувачі.
Автор відео зазначив, що такі види в цю пору року відкриваються з гори приблизно о шостій ранку.
Погода в Україні на сьогодні, 12 серпня
У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +14°, вдень +26°.
У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі +11°, вдень +23°.
У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +23°.
У Рівному в четвер очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +11°, вдень +23°.
У Тернополі 12 серпня вночі буде +11°, вдень +22°, невелика хмарність.
У Хмельницькому сьогодні буде трохи хмарно, вночі +11°, вдень +22°.
В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +10°, вдень +23°.
У Чернівцях у четвер - майже безхмарно, вночі + 13°, вдень +24°.
У Вінниці сьогодні буде +12°...+23°, майже безхмарно.
У Житомирі в четвер буде вночі +12°, вдень +24°, невеликий дощ.
У Черкасах сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі +13°, вдень +26°.
У Кропивницькому температура вночі буде +13°, вдень + 27°, майже безхмарно.
У Полтаві сьогодні - невелика хмарність, температура повітря +15°...+28°.
В Одесі 12 серпня - майже безхмарно, температура вночі +17°, вдень +30°.
У Херсоні в четвер вночі +16°, вдень +31°, невелика хмарність.
У Миколаєві буде майже безхмарно, вночі +16°, вдень +29°.
У Запоріжжі сьогодні температура вночі +17°, вдень +28°, хмарно з проясненнями.
У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +13°...+27°, невелика хмарність.
У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +16°, вдень +29°, невеликий дощ.
У Дніпрі температура вночі буде +16°, вдень +29°, хмарно з проясненнями.
У Сімферополі в четвер буде трохи безхмарно, +16°...+25°, злива.
У Краматорську буде хмарно з проясненнями, температура вночі +19°, вдень +31°.
У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі +19°, вдень +32°.