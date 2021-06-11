Туман до міста принесло холодне арктичне повітря.

Сьогодні зранку австралійський Сідней оповив густий туман. Дивовижні кадри цього явища устигли зафільмувати на світанку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, туман накрив знамениту Сіднейську оперу та місцеву затоку. Видимість через це була вкрай низькою. Рух поромів довелося призупинити, а для автомобілістів оголосили "червоне" попередження через небезпечні погодні умови.

Цей туман, кажуть місцеві синоптики, принесло холодне арктичне повітря. Через це навіть стовпчики термометра опустилися до 10 градусів за Цельсієм, хоча зазвичай у Сіднеї спекотно.

Негода в Австралії:

Як повідомляв Погода УНІАН, південний схід Австралії залило дощами й засипало снігом.

Близько 200 тисяч людей залишилися без світла через потужні зливи в штаті Вікторія. Там вітер повалив дерева, залило дороги, а люди стали заручниками стихії в затоплених машинах і будинках.

Водночас, сусідній штат Новий Південний Уельс засипало снігом. Температура повітря там різко впала.

У Сіднеї зафіксували найхолодніший день за 37 років - всього +10 градусів.

Знижений тиск призвів до повені в деяких районах. Влада закликала до евакуації 26000 жителів.

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Автор: Катерина Лиманська