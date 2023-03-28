Одна з постраждалих осіб – літня жінка, в неї чисельні переломи.

В Одесі через штормовий вітер впало близько 50 дерев, постраждали двоє людей.

"Сьогодні сильний вітер в Одесі призвів до падіння близько 50 дерев та великих гілок. Комунальні служби працюють в оперативному режимі з ліквідації наслідків негоди. В результаті негоди дві особи постраждали, їх госпіталізован до медзакладів", - повідомляє прес-служба міської ради.

За інформацією прес-служби Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, одна з постраждалих осіб – літня жінка.

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"В Малиновському районі Одеси внаслідок штормового вітру сталося падіння високого дерева на кілька автомобілів. У результаті сильно постраждала літня жінка", - розповіли в прес-службі.

Постраждалій було надано першу допомогу, коли рятувальники ДСНС із допомогою спецтехніки прибрали дерево. Жінка отримала численні переломи, її стан важкий.

Негода в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні через негоду сталися масштабні відключення світла. Знеструмлення зафіксували у восьми областях на заході та півдні країни.

Так, в Ужгороді буревій поламав дерева, зірвав дах з магазину та перевернув лавки.

На середу, 29 березня, в Україні також оголосили штормове попередження.

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