Через негоду є значні знеструмлення споживачів у восьми областях на заході та півдні України. Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Телеграм-каналі.
"Сьогодні внаслідок негоди (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу (ОСР) є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, знеструмлення є у таких областях:
- Волинська;
- Львівська;
- Закарпатська;
- Рівненська;
- Хмельницька;
- Тернопільська;
- Чернівецька;
- Одеська.
Зазначається, що ремонтні бригади ОСР працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання. При цьому споживання дещо вище, ніж у понеділок, через похолодання.
В компанії повідомили, що наразі працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.
Ситуація з електроенергією в Україні - останні дані
У Житомирській області через значні пошкодження мереж внаслідок неодноразових атак росіян застосовуються обмеження споживання.
В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.
Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі.
Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.
"Станом на сьогодні наші ремонтні бригади завершили аварійно-відновлювані роботи та включили 5 одиниць критично важливого обладнання на різних об’єктах магістральних мереж НЕК "Укренерго". Це дозволило усунути деякі мережеві обмеження та підвищити надійність живлення окремих регіонів", - повідомила прес-служба.
Погода 28 березня - в Україні оголосили штормове попередження
На сьогодні,28 березня, в Україні через погіршення погоди оголосили штормове попередження.
За даними Укргідрометцентру, по всій країні очікуються пориви вітру до 17-22 м/с, а у західних областях - місцями 25 м/с.
Також у багатьох областях впродовж дня очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а на дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.