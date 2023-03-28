Також через похолодання в Україні дещо зросло споживання електроенергії.

Через негоду є значні знеструмлення споживачів у восьми областях на заході та півдні України. Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Телеграм-каналі.

"Сьогодні внаслідок негоди (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу (ОСР) є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, знеструмлення є у таких областях:

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Волинська;

Львівська;

Закарпатська;

Рівненська;

Хмельницька;

Тернопільська;

Чернівецька;

Одеська.

Зазначається, що ремонтні бригади ОСР працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання. При цьому споживання дещо вище, ніж у понеділок, через похолодання.

В компанії повідомили, що наразі працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

Ситуація з електроенергією в Україні - останні дані

У Житомирській області через значні пошкодження мереж внаслідок неодноразових атак росіян застосовуються обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі.

Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

"Станом на сьогодні наші ремонтні бригади завершили аварійно-відновлювані роботи та включили 5 одиниць критично важливого обладнання на різних об’єктах магістральних мереж НЕК "Укренерго". Це дозволило усунути деякі мережеві обмеження та підвищити надійність живлення окремих регіонів", - повідомила прес-служба.

Погода 28 березня - в Україні оголосили штормове попередження

На сьогодні,28 березня, в Україні через погіршення погоди оголосили штормове попередження.

За даними Укргідрометцентру, по всій країні очікуються пориви вітру до 17-22 м/с, а у західних областях - місцями 25 м/с.

Також у багатьох областях впродовж дня очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а на дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

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