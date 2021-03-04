В Україні продовжується підвищення рівнів води в річках, можливі підтоплення сіл

Рівень води підніметься до 0,7 м.

Через відлигу очікується підвищення рівнів води / фото УНІАН

Сьогодні, 4 березня, на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька обл.) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м, без негативних наслiдкiв.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

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4-5 березня продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Захiдного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м (над поточними рівнями води) з виходом води та подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рiвненській, Житомирській областях.

Можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районiв Волинської областi, Рокитнiвського району Рiвненської областi, Ємiльчинського району Житомирської областi та містечка Червоноград (ріка Солокія притока Західного Бугу у Львівській обл.) - рiвень небезпеки жовтий.

На ріці Рата біля села Межиріччя (притока Західного Бугу у Львівській обл.) можливе перевищення відміток часткового затоплення окремих господарських об'єктів, будинків в селах Селець, Межиріччя (рівень небезпеки помаранчевий).

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