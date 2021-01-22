Вулкан Етна на Сицилії став вивергатися з новою силою (відео)
Експерти припускають, що у кратері вулкана з'явився новий розлом.
Нові кадри розжареного вулкана Етна з'явилися в мережі.
Як повідомляє ТСН, із жерла постійно викидаються хмари попелу та пирскає лавою. Уночі це дійство перетворюється на справжнє видовище.
На Сицилії сталося несподіване виверження Етни (фоторепортаж)
Експерти кажуть, що у кратері з'явився новий розлом, відтак лави та викидів побільшало.
Нагадаємо, днями на Сицилії сталося несподіване виверження Етни. В понеділок, 18 січня, один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави. Це супроводжувалося викидом стовпу попелу і диму, поштовхами грунту і інфразвуковим тремором.
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Вулкан Етна
- Етна - один з найактивніших вулканів на Землі. Тільки з 1950 року він вивергався кілька десятків разів. Зазвичай виверження супроводжуються потоками розпеченої лави і відносно невеликими викидами попелу в атмосферу.
- Перше історично доведене виверження Етни відбулося в 1226 році до н. е. вчені вважають, що Етна, що знаходиться на стику африканської та Євразійської тектонічних плит, стала активною приблизно 300 тис. років тому.
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