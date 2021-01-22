Вулкан Етна на Сицилії став вивергатися з новою силою (відео)

13:02, 22 січня 2021
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Експерти припускають, що у кратері вулкана з'явився новий розлом.

В Італії почав вивергатися вулкан Етна / фото REUTERS
В Італії почав вивергатися вулкан Етна / фото REUTERS

Нові кадри розжареного вулкана Етна з'явилися в мережі.

Як повідомляє ТСН, із жерла постійно викидаються хмари попелу та пирскає лавою. Уночі це дійство перетворюється на справжнє видовище.

На Сицилії сталося несподіване виверження Етни (фоторепортаж)

Експерти кажуть, що у кратері з'явився новий розлом, відтак лави та викидів побільшало.

Нагадаємо, днями на Сицилії сталося несподіване виверження Етни. В понеділок, 18 січня, один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави. Це супроводжувалося викидом стовпу попелу і диму, поштовхами грунту і інфразвуковим тремором.

Вулкан Етна

  • Етна - один з найактивніших вулканів на Землі. Тільки з 1950 року він вивергався кілька десятків разів. Зазвичай виверження супроводжуються потоками розпеченої лави і відносно невеликими викидами попелу в атмосферу.
  • Перше історично доведене виверження Етни відбулося в 1226 році до н. е. вчені вважають, що Етна, що знаходиться на стику африканської та Євразійської тектонічних плит, стала активною приблизно 300 тис. років тому.

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Автор: УНІАН

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Теги: ІталіявідеовулканСициліявиверження вулкана
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