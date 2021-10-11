У Вінницю частково "повернулася" весна - у середмісті рясно зацвіла акація. Зазвичай дерево зацвітає наприкінці травня та на початку червня, тому така осіння аномалія вже привернула увагу мешканців міста.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Дерева, які ростуть біля багатоповерхівок, розквітли рясно та дуже красиво. Мешканці міста поспішають робити селфі біля цвітіння ніжно-бузкового кольору.
Таке "повернення" весни протримається недовго - вночі температура у Вінниці вже опускається до нуля, тому цвітіння вже пошкоджує приморозок. Осіння аномалія виглядає доволі дивно - люди вже вдягають теплий одяг, дерева скидають листя, а на тлі цього квітне акація.
Як вже повідомляв УНІАН, погода на 11 жовтня приємно вразить тих, хто вже встиг скучити за теплом. Сьогодні температура в Україні підскочить майже до +20°, особливо тепло буде в південних і східних областях.
Також Вас можуть зацікавити інші новини погоди:
- Токіо сколихнув найсильніший за останні 10 років землетрус (фото, відео)
- Заллє дощами: синоптик попередила про різку зміну погоди та назвала дату
- Брудна гроза: біля виверження вулкана на Канарах зняли блискавки (відео)
- На іспанському острові Ла-Пальма зафіксовані нові землетруси і виверження вулкана (фото)
- У горах Румунії випав перший сніг (відео)