Осіння аномалія здивувала мешканців міста.

У Вінницю частково "повернулася" весна - у середмісті рясно зацвіла акація. Зазвичай дерево зацвітає наприкінці травня та на початку червня, тому така осіння аномалія вже привернула увагу мешканців міста.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Дерева, які ростуть біля багатоповерхівок, розквітли рясно та дуже красиво. Мешканці міста поспішають робити селфі біля цвітіння ніжно-бузкового кольору.

Таке "повернення" весни протримається недовго - вночі температура у Вінниці вже опускається до нуля, тому цвітіння вже пошкоджує приморозок. Осіння аномалія виглядає доволі дивно - люди вже вдягають теплий одяг, дерева скидають листя, а на тлі цього квітне акація.

Як вже повідомляв УНІАН, погода на 11 жовтня приємно вразить тих, хто вже встиг скучити за теплом. Сьогодні температура в Україні підскочить майже до +20°, особливо тепло буде в південних і східних областях.

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Автор: Поліна Кузенко