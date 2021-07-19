За попередніми даними, в результаті негоди ніхто з людей не постраждав.

Потужна злива з ураганом пронеслася Харковом. Рясний дощ пішов раптово і тривав близько 15 хвилин, але встиг наробити біди.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами городян, в одному зі спальних районів сильний вітер повалив кілька дерев. У дворі однієї з багатоповерхівок постраждала припаркована машина. На неї впав навіс, який вітром відірвало від вікна. Також у деяких районах пройшов град.

Всього ж, за даними ДСНС України, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 170 населених пунктів у 7 областях. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, метеорологи застерігають, що екстремальні погодні явища у помірних широтах частішатимуть через зміни клімату.

"Екстремальні дощі будуть випадати тим частіше, чим тепліше буде ставати планета", - говорить Андреас Фінк з Інституту метеорології і досліджень в Карлсруе.

Однією з причин експерти називають те, що внаслідок глобального потепління змінюється також і атмосфера. У тому, що викликані людською діяльністю зміни клімату нагрівають нашу атмосферу, експерти не сумніваються.

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Автор: Катерина Лиманська