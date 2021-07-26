В одеському ботанічному саду масово розквітли рослини.

В Одеському ботанічному саду ім. Мечникова масово розквітли рослини.

Фото квітучих рослин були опубліковані на сторінці саду у Facebook.

"Яка краса", - пишуть користувачі.

Пропонуємо і вам подивитися на ці квіти.

Нагадаємо, раніше в парках Дніпра розцвіли так звані мавританські газони. Особливість таких газонів в тому, що вони не потребують догляду, і взагалі не потребують стрижки. За даними Департаменту, рясні сходи витіснили карантинні рослини, і вже зараз перші ароматні квіти приваблюють корисних комах і птахів.

А в місті Перечин Закарпатської області на площі у вісім гектарів розцвіло лавандове поле. Лавандова гора в Перечині приваблює сотні туристів своїми неймовірними краєвидами на навколишні гори, зокрема на Полонину Руна, і пряним ароматом квітів. Крім естетичної краси лаванда ще й має лікарську функцію.

Автор: Катерина Лиманська